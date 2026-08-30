"إسعاف دبي" تعزز جاهزيتها لاستقبال العام الدراسي الجديد

رفعت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف جاهزيتها الميدانية استعدادا لاستقبال العام الدراسي الجديد 2026-2027 .

شملت الخطة متابعة جاهزية الفرق الميدانية وانتشار الوحدات الإسعافية، وتعزيز التغطية بالقرب من مناطق المدارس، لاسيما خلال ساعات الذروة الصباحية وفترة انتهاء اليوم الدراسي بما يدعم سرعة الوصول والتعامل بكفاءة مع الحالات الطارئة.

وأكد مشعل عبدالكريم جلفار، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف " أن المؤسسة تتعامل مع بداية العام الدراسي باعتبارها فترة تتطلب مستوى عالياً من الجاهزية والتنسيق، نظراً لما تشهده الطرق والمناطق المحيطة بالمدارس من تغير في أنماط الحركة ،وارتفاع في الكثافة خلال أوقات محددة ".

وقال إن المؤسسة ستفعل 150 نقطة إسعافية موزعة على مختلف مناطق الإمارة ، تضم كوادر إسعافية متخصصة ومركبات وآليات مجهزة بالتقنيات والمعدات الطبية اللازمة للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة وتقديم الخدمة بكل أريحية واحترافية.

وأكد أن سلامة الطلبة مسؤولية مشتركة داعيا أولياء الأمور والسائقين ومستخدمي الطرق إلى المساهمة في توفير بيئة آمنة للطلبة، من خلال الالتزام بالسرعات المحددة، خصوصاً في المناطق المحيطة بالمدارس، والانتباه أثناء عبور الطلبة، والتعامل بحذر أثناء توقف الحافلات المدرسية لصعود الطلبة ونزولهم.

كما أكد جلفار أهمية استخدام المواقف والأماكن المخصصة لإنزال الطلبة وصعودهم، وتجنب الوقوف العشوائي أو الممارسات التي قد تعيق الحركة المرورية بالقرب من المدارس، متمنيا للطلبة والكادر التعليمي التوفيق والسلامة في العام الدراسي الجديد.