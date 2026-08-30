"التغير المناخي" تؤكد خلو أسواق الدولة من منتجات البيض الأميركية المشتبه بتلوثها بالسالمونيلا

أكدت وزارة التغير المناخي والبيئة خلو أسواق الدولة من منتجات بيض المائدة المتأثرة بالسحب الصادر في الولايات المتحدة الأميركية، وذلك على خلفية احتمالية تلوثها ببكتيريا السالمونيلا.

جاء ذلك بعد استكمال الجهات الرقابية المختصة إجراءات التحري والتحقق من بيانات الاستيراد والتداول في الأسواق المحلية، حيث لم يتم رصد دخول أو تداول المنتجات المتأثرة بالسحب في أسواق الإمارات.