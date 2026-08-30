لمدة لا تتجاوز 3 ساعات.. دوام مرن لموظفي «الاتحادية» مع بدء الدراسة

أصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، تعميماً بشأن سياسة العودة إلى المدارس لموظفي الحكومة الاتحادية، يتضمن منحهم مرونة في مواعيد الحضور والانصراف خلال اليوم الدراسي الأول من العام الجديد، بما يمكّنهم من اصطحاب أبنائهم من وإلى المدرسة أو المنزل، على ألا تتجاوز مدة المرونة ثلاث ساعات.

وأوضحت الهيئة، أنه سيتم منح الموظف دواماً مرناً بالأسبوع الأول لرعاية أطفاله في مرحلة رياض الأطفال، لمدة لا تزيد على 3 ساعات في الأسبوع.