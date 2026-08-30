محمد بن راشد يتكفّل بعلاج الطفل عبدالرحمن من «ضمور العضلات الشوكي»

تكفّل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "رعاه الله"، بعلاج الطفل عبدالرحمن مهند العجيلي، البالغ من العمر 11 عاماً و10 أشهر، والمصاب بـ"ضمور العضلات الشوكي"، في لفتة إنسانية تجسد نهج الإمارات وقيادتها في الرحمة والعطاء، وتمنح الطفل أملاً جديداً في الشفاء.

ويأتي تكفّل سموه بعلاج الطفل في مرحلة حرجة من حالته، إذ لم يتبق أمام عبدالرحمن سوى شهرين لتلقي العلاج المناسب.