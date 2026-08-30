قرقاش: الإمارات كانت ولا تزال واحة رحبة تحتضن الفلسطينيين وتقف إلى جانب قضيتهم العادلة

أكد المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، الدكتور أنور بن محمد قرقاش، أن الإمارات كانت ولا تزال واحةً رحبةً تحتضن الفلسطينيين وتوفر لهم فرص العيش الكريم والأمان والاستقرار، وتقف إلى جانب قضيتهم العادلة انطلاقاً من موقف قومي وإنساني راسخ.

وقال قرقاش في تدوينة عبر منصة "إكس": "لامست كلمة سفيرة فلسطين لدى الدولة سعادة عبير الرمحي القلوب خلال فعالية (الإمارات تحب فلسطين)، واختزلت عمق المشاعر في عبارتها المؤثرة: (الإمارات أعطتنا الأمان، فلنعطها الوفاء)، وكان الحضور الجماهيري الكبير خير شاهد على رسوخ روابط الأخوة والتضامن التي تجمع الشعبين".

وأضاف: "كانت الإمارات، ولا تزال، واحةً رحبة تحتضن الفلسطينيين وتوفر لهم فرص العيش الكريم والأمان والاستقرار، وتقف إلى جانب قضيتهم العادلة انطلاقاً من موقف قومي وإنساني راسخ، وترفض المتاجرة بها أو استغلال بعدها العاطفي لإذكاء التطرف والعنف".

وتابع قائلاً: "موقف الإمارات: إلتزام متجدد ودعم متواصل".