فاطمة الزعابي: الطموح والتطوير قادران على تحقيق النجاح

أكدت التربوية السابقة ورائدة الأعمال في مجال العقارات فاطمة الزعابي، بعد رحلة مهنية امتدت لسنوات، انتقلت خلالها من المجال التربوي إلى ريادة الأعمال والعقارات، أن «الطموح والتطوير المستمر توأمان قادران على فتح أبواب جديدة للإنجاز في مختلف مراحل الحياة».

وشددت على ضرورة تغيير الفكر المرتبط بالخوف من امتلاك العقار، مؤكدة أنه «لا شيء مستحيل»، وأن «امتلاك العقار الأول ممكن متى ما وضع الشخص خطة مناسبة تتناسب مع دخله والجدول الزمني لسداد قيمة العقار».

وتعمل فاطمة الزعابي على مساعدة النساء الإماراتيات على امتلاك عقارهن الأول من خلال تقديم الاستشارات المالية والعقارية، إلى جانب خدمة الوساطة العقارية.

وترى أن امتلاك العقار يعزز الاستقرار المادي لدى المرأة، مؤكدة أن «المجال العقاري ليس حكراً على أحد، فالسوق مفتوحة للجميع»، داعية الشباب والنساء الإماراتيات تحديداً إلى الإقبال على الخطوة الأولى في مجال العقارات.

وبدأت فاطمة الزعابي رحلتها في مجال ريادة الأعمال والعقارات بالانتساب إلى الدفعة الأولى من «برنامج دبي للوسيط العقاري»، الذي طرحته دائرة الأراضي والأملاك بدبي عام 2024، لتأهيل المواطنين لدخول مجال الوساطة العقارية.

وعملت بعدها في إحدى شركات العقارات بوظيفة ابتدائية بهدف تعزيز خبرتها، وخلال عملها تولت الإشراف على المواطنين وتدريبهم في مجال الوساطة العقارية. وقالت: «وضعت هدف افتتاح شركتي الخاصة بعد ستة أشهر، وتمكنت من تحقيق هذا الهدف».

وبعد عام من انطلاق الشركة تم اختيارها للمشاركة في «برنامج حاضنة الشركات العقارية الإماراتية»، تحت رعاية دائرة الأراضي والأملاك بدبي، وبالتعاون مع واحة دبي للسيليكون، وأكاديمية الاقتصاد الجديد، وجامعة «روتشستر للتكنولوجيا» في دبي.

وعلى الرغم من انتقالها إلى عالم العقارات وريادة الأعمال، فإن خبرتها المهنية تمتد إلى 23 عاماً في المجال التربوي، اكتسبت خلالها خبرات ومهارات إدارية عديدة ساعدتها لاحقاً في مسيرتها الجديدة.

وخلال هذه الرحلة اكتسبت مهارات إدارية عدة، أخذتها معها لاحقاً إلى مجال ريادة الأعمال والعقارات.

وقالت إنها شعرت بأنها تستطيع دخول أي مجال وتحقيق النجاح فيه.

بعد التقاعد

بعد مسيرة مهنية حافلة في المجال التربوي، قالت فاطمة الزعابي إنها أقدمت على التقاعد «في عز نجاحها»، لكنها لم تعتبره نهاية لمسيرتها، بل بداية لمرحلة جديدة من التعلم والتطوير.

وخلال هذه المرحلة اتجهت إلى الكتابة، وألفت كتابها الأول «12 قيمة في 12 عبارة تهمك» عام 2020، بهدف توظيف هذه القيم على مدى 12 شهراً، مثل قيمة السعادة والتفكير الإيجابي. كما أصدرت بعد ثلاث سنوات كتابها الثاني «كن مختلفاً: غير تفكيرك تتغير حياتك».

وحرصت بعد التقاعد على تدريب نفسها وتطوير قدراتها، واكتساب مهارات جديدة، لاسيما المتعلقة بالإدارة المالية والتخطيط المالي، لصقل قدراتها في هذا المجال.

وحصلت على شهادة «مدرب معتمد».