نهيان بن مبارك يشارك أبناء الجالية الفلسطينية الاحتفاء بقصص نجاحهم في الإمارات

نظمت صفحة «الإمارات تحب فلسطين»، أمس، النسخة الأولى من فعاليتها الجماهيرية للاحتفاء بأبناء الجالية الفلسطينية في دولة الإمارات، بحضور الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، وسفيرة دولة فلسطين لدى دولة الإمارات، عبير الرمحي، وعدد من المسؤولين والدبلوماسيين ورجال الأعمال والشخصيات المجتمعية.

وأقيمت فعالية «الإمارات تحب فلسطين» في مركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو دبي، بالشراكة مع نادي الصداقة الإماراتي الفلسطيني ومجلس الأعمال الفلسطيني في دبي والإمارات الشمالية، واستقطبت أكثر من 50 ألف شخص من أبناء الجالية الفلسطينية والمجتمع الإماراتي والمقيمين في الدولة، في أجواء احتفت بالثقافة والتراث الفلسطيني، وعكست أواصر المحبة والتواصل التي تجمع الشعبين الإماراتي والفلسطيني.

وقال الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان: «يسعدني أن أكون معكم في هذه التظاهرة الأخوية الرائعة، التي تُمثل أكبر تجمع للجالية الفلسطينية في العالم، وتجسد بكل وضوح مشاعر المحبة الصادقة التي تكنها الإمارات لفلسطين وشعبها الشقيق».

وأكد أن «دولة الإمارات احتضنت على مدى عقود جالية فلسطينية كانت دوماً جزءاً فاعلاً ومعطاءً من نسيج مجتمعها، وأسهم أبناؤها بفاعلية في مسيرة التنمية والنهضة في مختلف القطاعات».

كما أكد الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان أن الإمارات برزت كأكبر مانح للمساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وقدمت نموذجاً متميزاً في التضامن والتعاضد، بما يعكس التزامها التاريخي والثابت بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعمه على مختلف المستويات.

وشهدت الفعالية برنامجاً ثقافياً وفنياً وتراثياً متنوعاً، تضمن الأغاني والموسيقى والفنون الشعبية والعروض التراثية، التي عكست ثراء الموروث الفلسطيني وتنوّع تعبيراته الثقافية والفنية، فيما شارك في الفعالية عدد من الفنانين الفلسطينيين.

كما أتاحت الفعالية لزوارها التعرف إلى جوانب متنوّعة من التراث الفلسطيني، من خلال أقسام للمأكولات الشعبية والمعروضات والحرف التراثية والمشاريع المنزلية لأبناء الجالية.

وشهدت الفعالية تكريم عدد من الشخصيات الفلسطينية البارزة، تقديراً لإسهاماتهم وإنجازاتهم ودورهم في خدمة المجتمع، وإبراز قصص نجاح أبناء الجالية الفلسطينية في دولة الإمارات.

وتزامناً مع الفعالية، أقيمت في قطاع غزة فعالية «فلسطين تحب الإمارات»، بالتعاون مع عملية «الفارس الشهم 3»، احتفاءً بالعلاقات الإنسانية التي تجمع الشعبين، وبالثقافة والتراث الفلسطيني، وشهدت فعالية دبي بثاً مباشراً من غزة، جمع الحضور في مركز دبي للمعارض بأبناء الشعب الفلسطيني في القطاع، في مشهد عكس عمق الروابط الإنسانية بين الشعبين الإماراتي والفلسطيني.

ويُشكل أبناء الجالية الفلسطينية جزءاً فاعلاً من النسيج المجتمعي المتنوّع في دولة الإمارات، من خلال إسهاماتهم في مختلف المجالات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، بما يعزز روابط الصداقة والتعاون والتواصل بين الشعبين الإماراتي والفلسطيني.

نهيان بن مبارك:

. التظاهرة الأخوية الرائعة تجسد مشاعر المحبة الصادقة التي تكنها الإمارات لفلسطين وشعبها الشقيق.