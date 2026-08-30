الإمارات تتضامن مع الصين وتعزّي في ضحايا الفيضانات

أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع جمهورية الصين الشعبية في ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية التي وقعت في منطقة التبت بالقرب من الحدود مع نيبال، وأسفرت عن وفاة وفقدان عدد من الأشخاص، وألحقت أضراراً جسيمة.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن دولة الإمارات تُعرب عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى أهالي الضحايا، وإلى جمهورية الصين الشعبية وشعبها الصديق في هذا المصاب الأليم، متمنيةً الشفاء العاجل لجميع المصابين.