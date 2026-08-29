والدة الطفلة الأردنية كاتيا من مطار عمّان: إلى دبي «دار الحي» لبدء رحلة العلاج

نشرت نور، والدة الطفلة الأردنية كاتيا أبوالسعود، اليوم السبت عبر حسابها على «إنستغرام»، صورة جمعتها بابنتها من مطار الملكة علياء الدولي في عمّان، معلنة توجههما إلى دبي لبدء رحلة علاج كاتيا في مستشفى الجليلة للأطفال.

وكتبت: «إلى دبي، دار الحي.. على بركة الله، أنا وكاتيا متوجهين لدبي لبدء رحلة علاجها»، مضيفة: «كل الشكر والامتنان لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على وقفته معنا وتكفله بعلاج كاتيا».

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قد تكفّل بعلاج الطفلة الأردنية كاتيا أبوالسعود، البالغة عاماً وأربعة أشهر، والمصابة بمرض ضمور العضلات الشوكي، على أن تتلقى العلاج في مستشفى الجليلة للأطفال في دبي، وفق ما أعلنه المكتب الإعلامي لحكومة دبي.

وجاءت المبادرة بعد مناشدة نشرتها والدة كاتيا عبر حسابها، طلبت فيها التدخل لمساعدة ابنتها، بعدما أكد أطباء في الأردن أن العلاج المطلوب لحالتها غير متوافر في بلدها، مشيرة إلى أن أمل الأسرة، بعد الله، كان في مستشفى الجليلة للأطفال.

وأوضحت الأسرة أن كلفة العلاج تصل إلى نحو 2.4 مليون دولار، أي ما يعادل قرابة 8.8 ملايين درهم، وهو مبلغ يفوق قدرتها على تحمله.

وكان عمر أبوالسعود، والد كاتيا، قد قال في تصريحات سابقة لـ«الإمارات اليوم» إن قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أعاد الأمل إلى الأسرة بعد رحلة طويلة من القلق والمعاناة، مؤكداً أن تكفّل سموه بالعلاج منح ابنته فرصة جديدة، ومعبّراً عن شكره لكل من أسهم في إيصال قصة كاتيا ودعمها.