لتقليل الازدحام وأوقات الانتظار.. بوابات ذكية تسرّع دخول الإماراتيين إلى تايلاند

أعلنت تايلاند توسيع استخدام بوابات فحص جوازات السفر الآلية في مطار سوفارنابومي في بانكوك لتشمل المواطنين الإماراتيين، ضمن 31 جنسية إضافية تستفيد من النظام بحلول نهاية أغسطس 2026.

ويتيح الإجراء للمسافرين الإماراتيين إنهاء إجراءات الدخول عبر البوابات الآلية، بما يسهم في تقليص زمن الانتظار وتخفيف الازدحام عند نقاط الهجرة، خصوصاً خلال ساعات الذروة التي تشهد تدفق آلاف المسافرين إلى المطار.

وبذلك يصبح الإماراتيون ضمن الفئات المؤهلة للاستفادة من نظام العبور الآلي عند الوصول إلى أحد أكثر مطارات تايلاند ازدحاماً، في خطوة تستهدف جعل تجربة الدخول أكثر سرعة وسلاسة.

ورغم التسهيلات الجديدة، تبقى متطلبات الدخول الأخرى قائمة، بما فيها تعبئة بطاقة الوصول الرقمية إلى تايلاند «TDAC» قبل الوصول، وفق إرشادات وزارة الخارجية الإماراتية.

ويستقبل مطار سوفارنابومي نحو 70 ألف مسافر دولي يومياً، فيما تتوقع السلطات التايلاندية أن يسهم التوسع في رفع نسبة القادمين القادرين على استخدام البوابات الآلية إلى نحو 53%.