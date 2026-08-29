قرقاش: الحملات الإعلامية الموجّهة ضد الإمارات يائسة

أكد المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، الدكتور أنور بن محمد قرقاش، أن الحملات الإعلامية الموجّهة ضد الإمارات يائسة؛ لأنها تقوم على التشويه والإشاعة في مواجهة الإرادة والإنجاز.

وقال قرقاش في حسابه على "إكس": الحملات الإعلامية الموجّهة ضد الإمارات يائسة؛ فهي تقوم على التشويه والإشاعة في مواجهة الإرادة والإنجاز. والقاعدة أن الفعل أقوى من ردود الفعل، كما أن مواجهة النموذج الناجح عصيّة على أصحاب هذه الحملات".

وتابع قرقاش قائلاً: "ويا له من هدر للجهد والمال في استهداف الإمارات، ولعلهما كانا أكثر نفعاً لو استُثمرا إيجابياً في البناء والتنمية".