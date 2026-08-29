«آفاق صحية».. مبادرة لتعزيز الرعاية الوقائية والشيخوخة الصحية والتمكين الرقمي لكبار المواطنين

صممت مؤسسة التنمية الأسرية و«بيورهيلث» برنامج «آفاق صحية»، الهادف إلى تعزيز الرعاية الوقائية والشيخوخة الصحية والتمكين الرقمي لكبار المواطنين، من خلال التركيز على أبرز احتياجاتهم الصحية، بما يشمل طب الشيخوخة، وإدارة الأمراض المزمنة، وصحة البصر، وجودة النوم، والصحة النفسية.

ويركز البرنامج على أبرز الأولويات الصحية لكبار المواطنين، بما في ذلك طب الشيخوخة، وإدارة الأمراض المزمنة، وصحة البصر، وجودة النوم، والصحة النفسية، إلى جانب تعزيز النشاط البدني ونمط الحياة الصحي. كما يوفر للمشاركين إرشادات عملية ومسارات مباشرة للاستفادة من شبكة الخدمات السريرية التابعة لمجموعة «بيورهيلث»، بما يدعم المتابعة المستمرة، ويعزز استمرارية الرعاية.

ويُنفَّذ البرنامج بالتعاون مع مؤسسة الإمارات و«أكتف أبوظبي»، وبمشاركة منشآت «بيورهيلث»، بما في ذلك «صحة»، و«عيادات صحة»، و«مدينة الشيخ شخبوط الطبية»، و«سكينة». ويتضمن ورش عمل يقودها خبراء ومتخصصون، وفحوص وقائية مجانية، وإرشادات للنشاط البدني، بما يدعم الكشف المبكر عن المخاطر الصحية، والتشخيص في الوقت المناسب، واستمرارية الرعاية.

كما يعزز البرنامج الشمول الرقمي من خلال دعم المشاركين في التسجيل بتطبيق «بيورا»، رفيق الصحة المدعوم بالذكاء الاصطناعي من «بيورهيلث»، بما يسهّل الوصول إلى الخدمات الصحية والمتابعة المستمرة.