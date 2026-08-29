جاسم البديوي متحدثاً رئيساً في «قمة الإعلام العربي 2026»

كشفت اللجنة التنظيمية لقمة الإعلام العربي التي ستقام خلال الفترة من 15 إلى 17 سبتمبر المقبل في مركز دبي التجاري العالمي، برعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبتوجيهات سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، عن مشاركة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، متحدثاً رئيساً ضمن أبرز ضيوف القمة هذا العام.

وتكتسب مشاركة البديوي في هذه الدورة أهمية خاصة في ضوء الدور المحوري الذي يضطلع به مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في مرحلة تشهد تحولات جيوسياسية متسارعة، وتحديات تتطلب مستويات أعلى من التنسيق والتعاون.

ورحّبت نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، رئيسة اللجنة التنظيمية لقمة الإعلام العربي، منى غانم المرّي، بمشاركة جاسم محمد البديوي، مؤكدة أن حضوره أعمال الدورة الـ24 من قمة الإعلام العربي يمثل إضافة نوعية لحوارات القمة، لما يحمله من خبرة دبلوماسية ورؤية واسعة للتحولات التي تمر بها المنطقة والعالم.

وقالت: «يمثل مجلس التعاون الخليجي نموذجاً راسخاً في التنسيق والتكامل والعمل المشترك، والإعلام جزء أساسي من هذه المنظومة. ونثق بأن الحوار مع شخصية سياسية ودبلوماسية بمكانة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، سيضيف بعداً مهماً إلى نقاشات القمة حول مستقبل الإعلام ودوره في مرحلة إقليمية ودولية دقيقة».

جدير بالذكر أن القمة تستضيف هذا العام أكثر من 200 من أبرز الشخصيات والقيادات الإعلامية والفكرية من خارج دولة الإمارات، وبمشاركة رؤساء التحرير وقيادات المؤسسات الإعلامية، وصُنّاع المحتوى والمؤثرين وخبراء التكنولوجيا الإعلامية، والأكاديميين، ونحو 10 آلاف من الإعلاميين والمعنيين بقطاع الإعلام من مختلف أنحاء العالم العربي.

ويقدم أكثر من 400 متحدث من المنطقة العربية والعالم رؤى وتجارب إعلامية متميزة، ضمن أكثر من 175 جلسة نقاشية وحوارية تستشرف مستقبل القطاعات الإعلامية في العالم.