بن لاحج وإل سيد يستعرضان «قوة الفنون في سرد القصص»

يشارك الفنان والنحات الإماراتي مطر بن لاحج، والفنان والنحات العالمي «إل سيد» في جلسة بعنوان «قوة الفنون في سرد القصص»، ضمن جلسات المنتدى الإعلامي العربي للشباب.

وتسلط الجلسة الضوء على الدور المتنامي للفنون في صناعة السرديات والتعبير عن القضايا الإنسانية، وقدرتها على تجاوز الحدود الثقافية واللغوية وبناء جسور التواصل بين المجتمعات، إلى جانب استعراض تجارب فنية توظف الإبداع في إيصال الرسائل وتعزيز الحوار والتفاهم.

ويُعد مطر بن لاحج من أبرز الفنانين والنحاتين الإماراتيين، ويتميز بتجربة فنية تجمع بين النحت والرؤية الفنية والتعبير التشكيلي، مع اهتمام خاص بالهوية الإماراتية والتراث والحداثة، وتوظيف الأشكال والخامات في أعمال تعكس قيم المجتمع وطموحه.

أما «إل سيد» فهو فنان معاصر عالمي تتنوّع أعماله بين الرسم والنحت والتركيبات الفنية، ويمزج فيها جماليات الخط العربي بروح الفن الحضري. ويستلهم أعماله من اللغة والهوية والذاكرة الثقافية، كما يستخدم الفن جسراً للحوار والتعايش والتواصل الإنساني. وقد حظيت تجربته بإشادة دولية واسعة، وتوجد أعماله في مؤسسات ومجموعات فنية بارزة حول العالم، من بينها متحف المتروبوليتان للفنون واللوفر أبوظبي.

• الجلسة تسلط الضوء على الدور المتنامي للفنون في التعبير عن القضايا الإنسانية وقدرتها على تجاوز الحدود وبناء جسور التواصل بين المجتمعات.