أحمد بن محمد: المرأة الإماراتية أم تبني أجيالاً وابنة تحمل طموحات وطن

أكد سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، فخره بالمرأة الإماراتية، وبعطائها، موضحاً أنها شريكة في كل قصة نجاح إماراتية.

وقال سموّه في تدوينة على منصة «إكس»، أمس، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية: «المرأة الإماراتية هي الأم التي تبني أجيالاً، والابنة التي تحمل طموحات وطن، والقيادية التي تصنع الإنجاز، والشريكة في كل قصة نجاح إماراتية».

وأضاف سموّه: «في يومها، نقول لكل إماراتية: نفخر بكِ، وبعطائكِ، وبكل إنجاز تضيفينه إلى مسيرة الإمارات.. وكل عام وأنتِ مصدر قوة وإلهام وفخر لوطنكِ».