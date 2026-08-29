رئيس الدولة ونائباه: ابنة الإمارات معطاءة وصانعة للأجيال ومصدر فخر لوطنها

أكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أن ابنة الإمارات مازالت شريكاً أساسياً في تعزيز قوة الوطن وقدرته على الصمود في مواجهة التحديات.

وقال سموّه، في تدوينة على منصة «إكس»، أمس، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية: «في يوم المرأة الإماراتية، نحتفي بابنة الإمارات البارة والمعطاءة والمتميزة، التي كانت ومازالت شريكاً أساسياً في تعزيز قوة الوطن وقدرته على الصمود في مواجهة التحديات. إن امتداد الاحتفال بهذه المناسبة هذا العام لشهر كامل، للمرة الأولى، يعكس التقدير والعرفان لعطاء المرأة الإماراتية وعزيمتها وحضورها المتميز في مختلف مجالات العمل الوطني، الذي يسهم في جعل الإمارات أقوى وأفضل وأقدر على المضي نحو الأمام».

وأكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن المرأة الإماراتية شريكة في التنمية، وداعمة للمسيرة، وصانعة للأجيال.

وقال سموّه في تدوينة على منصة «إكس»، أمس، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية: «في يوم المرأة الإماراتية.. نحتفي بها شريكة في التنمية.. وداعمة للمسيرة.. وصانعة للأجيال».

وأضاف سموّه: «في المرأة شيء من الوطن.. سكينة ورحمة وروح وحياة.. وأستذكر في هذا اليوم والدتي الشيخة لطيفة بنت حمدان آل نهيان، رحمها الله.. أستذكر عطفها ورحمتها.. وأستذكر وقفاتها مع الشيخ راشد عبر 40 عاماً.. وأستذكر قربها من الفقراء، ورعايتها ودعمها للنساء.. رحمها الله، وأسكنها فسيح جناته».

وتابع سموّه: «وأقول لجميع بنات الإمارات في هذا اليوم.. هنيئاً لكنّ الوطن.. وهنيئاً للوطن بكنّ.. وكل عام وأنتنّ أجمل وأرقى وأسمى.. وكل عام وأم الإمارات الشيخة فاطمة بنت مبارك في صحة وسعادة وخير».

فيما أكد سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، أن بنت الإمارات مصدر فخر لوطنها.

وقال سموّه في تدوينة على منصة «إكس»، أمس، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية: «إلى بنت الإمارات.. منذ البدايات وأنتِ مساهمة في مسيرة الوطن، ومصدر فخر بعطائكِ وطموحكِ وحضوركِ في مختلف الميادين. نفخر بما تحققينه، ونرى في نجاحكِ امتداداً لمسيرة وطن آمن بكِ وفتح أمامكِ آفاقاً أوسع للتقدم والتميز. كل عام وأنتِ مصدر فخر لوطنك».

رئيس الدولة:

• عطاء المرأة الإماراتية يسهم في جعل الإمارات أقوى وأفضل وأقدر على المضي نحو الأمام.

محمد بن راشد:

• أقول لجميع بنات الإمارات في هذا اليوم.. هنيئاً لكنّ الوطن.. وهنيئاً للوطن بكنّ.

منصور بن زايد:

• إلى بنت الإمارات.. نفخر بما تحققينه، ونرى في نجاحكِ امتداداً لمسيرة وطن آمن بكِ.