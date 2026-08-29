حمدان بن محمد: ابنة الإمارات طموحها لا يعرف المستحيل

أكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، فخره بما حققته ابنة الإمارات، وبطموحها الذي لا يعرف المستحيل، وبعطائها في خدمة مجتمعها ووطنها.

وقال سموّه في تدوينة على منصة «إكس»، أمس، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية: «في يوم المرأة الإماراتية، نحتفي بابنة الإمارات التي أثبتت في كل ميدان أنها شريك أساسي في مسيرة وطننا وصناعة مستقبله، ونبارك لأم الإمارات، الشيخة فاطمة بنت مبارك، ولأمي الشيخة هند بنت مكتوم، ولكل امرأة إماراتية هذه المناسبة الغالية».

وأضاف سموّه: «نفخر بما حققته ابنة الإمارات، وبطموحها الذي لا يعرف المستحيل، وبعطائها في خدمة مجتمعها ووطنها، وثقتنا بالمرأة الإماراتية كبيرة، ورهاننا على دورها في صناعة المستقبل أكبر».