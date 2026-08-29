لطيفة بنت محمد: نحتفي بكل امرأةٍ جعلت من عطائها رسالة ومن طموحها أثراً ومن قيمها إرثاً يمتد من جيلٍ إلى جيل

أكدت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، أن يوم المرأة الإماراتية يُشكّل مناسبةً وطنية عزيزة للاحتفاء بمسيرةٍ حافلةٍ بالإنجازات صنعتها بنات الإمارات بعزيمتهن، وكتبن فصولها بإرادتهن.

وقالت سموّها، في كلمة بهذه المناسبة، إن المرأة الإماراتية أسهمت في نسج حكاياتٍ ملهمة تجمع بين أصالة الإرث وروح التجديد، ما منح قصتنا الوطنية أبعاداً جديدة تلامس الوجدان، وأوصلها إلى العالم بكل ثقةٍ واقتدار.

وأضافت أنه في هذا العام، يمتد الاحتفاء بالمرأة الإماراتية على مدى شهرٍ كامل كامتدادٍ لأفق الطموح، وكأنَّ يوماً واحداً لم يعد يتسّع لكل ما يستحق أن يُروى، ما يمنحنا مساحةً للتقدير والتأمل في ما أنجزناه بشغف وإصرار، واستشراف المستقبل بعيونٍ واعية وفكرٍ طموح.

ولفتت سموّها إلى أن شعار يوم المرأة الإماراتية لهذا العام «بنظهر الأقوى والأفضل»، يعكس تفرّد رؤية سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وإيمانها الراسخ بقدرات المرأة الإماراتية التي سردت قصص نجاح وتميّز، وتركت بصمة بارزة في مختلف المجالات، وألهمت أجيالاً من صاحبات الطموح للمضي بثقة نحو أحلامهن، مستمداتٍ قوتهن من قيمهن وهويتهن.

وأكدت أن إرث سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك حاضرٌ في مسيرة كل امرأةٍ تترك أثراً، وفي كل خطوةٍ تُمهّد للأجيال القادمة دروباً أرحب نحو المستقبل.

وقالت سموّها في تدوينة على منصة «إكس»، أمس، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية: «في يوم المرأة الإماراتية، نحتفي بكل امرأةٍ جعلت من عطائها رسالة، ومن طموحها أثراً، ومن قيمها إرثاً يمتد من جيلٍ إلى جيل. كل عام وأنت الخير والبركة والمستقبل الأجمل.. لأن قصة الإمارات، لا تكتمل إلا بحضورك».