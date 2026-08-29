مكتوم بن محمد: المرأة الإماراتية صاحبة أثر ممتد في مختلف الميادين

أكد سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن المرأة الإماراتية صاحبة أثر ممتد في مختلف الميادين، وبتمكينها وعطائها تصنع مستقبلاً أكثر ازدهاراً في قصة هذا الوطن.

وقال سموّه في تدوينة على منصة «إكس»، أمس، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية: «المرأة الإماراتية صاحبة أثر ممتد في مختلف الميادين، وتواصل ترسيخ حضورها وإنجازاتها في المجالات كافة». وأضاف سموّه: «في يوم المرأة الإماراتية، نستذكر الأم التي تبني الأسرة، والشريكة في تحقيق الطموحات، والمبدعة في ريادة الأعمال، وبتمكينها وعطائها تصنع مستقبلاً أكثر ازدهاراً في قصة هذا الوطن».