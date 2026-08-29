الشيخة فاطمة بنت مبارك: المرأة شريكة فاعلة في صناعة غدِ أغلى الأوطان

أكدت سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك، «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، أن دولة الإمارات اعتادت أن تمضي إلى المستقبل متماسكة، متشاركة، ومؤمنة بأن الإنسان هو أعظم استثمار، وأن المرأة هي قلب المجتمع وركيزة نهضته، وشريكة فاعلة في صناعة مستقبله.

جاء ذلك في كلمة سموها بمناسبة يوم المرأة الإماراتية 2026 تحت شعار «بنظهر الأقوى والأفضل»، وفيما يلي نصها: «بناتي بنات الإمارات، أنتنّ امتداد لمسيرة عزيزة وأمانة في حاضر الوطن ووعد لمستقبله، فكُنَّ دائماً كما عهدتكنّ الإمارات وفيات لقيمكنّ معتزات بوطنكنّ، مبادرات في عطائكنّ، واثقات بأن الطموح حين يقترن بالمسؤولية يصنع أثراً يبقى. وفي يوم المرأة الإماراتية 2026، أجدد اعتزازي بكل امرأة في هذا الوطن، وبكل أسرة آمنت بها، وبكل رجل ساندها، وبكل مؤسسة فتحت لها الطريق. وبإذن الله، وبروح الاتحاد، سنظهر جميعاً الأقوى والأفضل، فدولة الإمارات اعتادت أن تمضي إلى المستقبل متماسكة، متشاركة، مؤمنة بأن الإنسان هو أعظم استثمار، وأن المرأة هي قلب المجتمع، وركيزة نهضته، وشريكة فاعلة في صناعة غد أغلى الأوطان.. دولة الإمارات العربية المتحدة».

«أم الإمارات»:

• أجدد اعتزازي بكل امرأة في هذا الوطن، وبكل أسرة آمنت بها، وبكل رجل ساندها، وبكل مؤسسة فتحت لها الطريق.