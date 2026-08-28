الإمارات تتضامن مع الجزائر وتُعزّي في ضحايا حرائق الغابات

أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في ضحايا حرائق الغابات التي وقعت شمال شرق البلاد، وأسفرت عن وفاة وإصابة عدد من الأشخاص.

وعبّرت وزارة الخارجية، في بيان لها، عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى أهالي وذوي الضحايا، وإلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والشعب الجزائري الشقيق في هذا المصاب الأليم، متمنيةً الشفاء العاجل للمصابين.