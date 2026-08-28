رئيس الدولة ونائباه يعزون ملك النرويج بوفاة هارالد الخامس

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تعزية إلى الملك هاكون الثامن ملك مملكة النرويج ، بوفاة ملك مملكة النرويج هارالد الخامس.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تعزية مماثلتين إلى الملك هاكون الثامن ملك مملكة النرويج.