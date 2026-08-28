أحمد بن محمد: المرأة الإماراتية مصدر قوة وإلهام وفخر للوطن

أكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، أن المرأة الإماراتية تمثل ركيزة أساسية في مسيرة الإنجاز والتنمية، وشريكاً فاعلاً في بناء الأجيال وصناعة مستقبل دولة الإمارات.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "المرأة الإماراتية هي الأم التي تبني أجيالاً، والابنة التي تحمل طموحات وطن، والقيادية التي تصنع الإنجاز، والشريكة في كل قصة نجاح إماراتية".

وتابع سموه قائلا: "في يومها، نقول لكل إماراتية: نفخر بكِ، وبعطائكِ، وبكل إنجاز تضيفينه إلى مسيرة الإمارات… وكل عام وأنتِ مصدر قوة وإلهام وفخر لوطنكِ".