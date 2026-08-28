حمدان بن محمد: نفخر بما حققته ابنة الإمارات وبطموحها الذي لا يعرف المستحيل

أكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن المرأة الإماراتية شريك أساسي في مسيرة التنمية وصناعة مستقبل الوطن، مشيداً سموه بما حققته من إنجازات في مختلف المجالات، وبطموحها وإسهاماتها في خدمة المجتمع والوطن.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "في يوم المرأة الإماراتية، نحتفي بابنة الإمارات التي أثبتت في كل ميدان أنها شريك أساسي في مسيرة وطننا وصناعة مستقبله، ونبارك لأم الإمارات، الشيخة فاطمة بنت مبارك، ولأمي الشيخة هند بنت مكتوم، ولكل امرأة إماراتية هذه المناسبة الغالية"..

وتابع سموه قائلا: "نفخر بما حققته ابنة الإمارات، وبطموحها الذي لا يعرف المستحيل، وبعطائها في خدمة مجتمعها ووطنها، وثقتنا بالمرأة الإماراتية كبيرة، ورهاننا على دورها في صناعة المستقبل أكبر".