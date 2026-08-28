قرقاش: دون إدراك دقيق لموازين القوة وواقعية في التقدير تتعثر الجهود

أكد المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، الدكتور أنور بن محمد قرقاش، أن الدبلوماسية وفن التفاوض ميزان دقيق بين المرونة والثبات على موقف واضح يعبّر عن المصلحة الوطنية.

وقال قرقاش في حسابه على "إكس": "الدبلوماسية وفن التفاوض ميزان دقيق بين المرونة والثبات على موقف واضح يعبّر عن المصلحة الوطنية. والنجاح في إدارة هذا التوازن يعتمد على تقدير واقعي للأوراق التي يمتلكها المفاوض، بعيداً عن المبالغة والتصعيد. فدون إدراك دقيق لموازين القوة وواقعية في التقدير وتوازن في الأداء، تتعثر الجهود".

وختم قرقاش قائلا: "وكما قيل: لا تكن صلباً فتُكسر، ولا ليّناً فتُعصر".