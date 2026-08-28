محمد بن راشد: في المرأة شيء من الوطن.. سكينة ورحمة وروح وحياة..

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "رعاه الله"، في يوم المرأة الإماراتية، دور المرأة كشريك في التنمية، وداعم للمسيرة، وصانع للأجيال.

وقال سموه في حسابه الرسمي على منصة "إكس": "في يوم المرأة الإماراتية .. نحتفي بها شريكة في التنمية … وداعمة للمسيرة .. وصانعة للأجيال .. في المرأة شيء من الوطن .. سكينة ورحمة وروح وحياة ..".

وتابع سموه قائلا: "وأستذكر في هذا اليوم والدتي الشيخة لطيفة بنت حمدان آل نهيان رحمها الله .. أستذكر عطفها ورحمتها .. وأستذكر وقفاتها مع الشيخ راشد عبر ٤٠ عاماً .. وأستذكر قربها من الفقراء ورعايتها ودعمها للنساء .. رحمها الله وأسكنها فسيح جناته..".

وختم سموه قائلا: "وأقول لجميع بنات الإمارات في هذا اليوم.. هنيئاً لكن الوطن .. وهنيئاً للوطن بكن .. وكل عام وأنتن أجمل وأرقى وأسمى .. وكل عام وأم الإمارات الشيخة فاطمة بنت مبارك في صحة وسعادة وخير ..".