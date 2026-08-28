استضافة الإعلامية العالمية هالة كوراني في جلسة رئيسة

تستضيف قمة الإعلام العربي في نسختها الأكبر، المُقرر عقدها في الفترة من 15 إلى 17 سبتمبر المقبل، في مركز دبي التجاري العالمي، الإعلامية هالة كوراني، وهي من أبرز الأسماء الدولية التي صنعت حضوراً واسعاً في الإعلام العالمي، وذلك ضمن جلسة رئيسة تعقد تحت عنوان «كيف ينظر الغرب إلى العرب»، تستعرض من خلالها تجربة مهنية امتدت لأكثر من عقدين في قلب المؤسسات الإعلامية الدولية، وتغطية أبرز الأحداث والتحولات التي شهدتها المنطقة والعالم.

وتكتسب مشاركة كوراني أهمية خاصة لما تُمثّله تجربتها من تقاطع فريد بين الهوية العربية والممارسة المهنية داخل الإعلام الغربي، إذ أمضت أكثر من عقدين في شبكة CNN العالمية، وغطت الانتخابات والحروب والكوارث والأزمات الكبرى في خمس قارات، كما أجرت مقابلات مع رؤساء دول وقادة وشخصيات بارزة في المنطقة والعالم، وحظيت أعمالها بتقدير مهني واسع، إذ حصلت على ثلاث جوائز «إيمي»، إلى جانب جوائز وتكريمات مهنية أخرى، وتفتح الجلسة مساحة للنقاش حول صورة العرب والمنطقة في الإعلام الغربي، وكيف تتشكّل هذه الصورة داخل غرف الأخبار الدولية، ومدى تأثير اللغة والسياق الثقافي والصور النمطية في تناول قضايا المنطقة.

ويضيف حضور كوراني بعداً آخر إلى قمة الإعلام العربي، من خلال استضافتها حفل توقيع مذكراتها الأولى But You Don’t Look Arab، التي تستعرض فيها رحلتها الشخصية ابنةً لعائلة سورية وُلدت في الولايات المتحدة ونشأت بصورة رئيسة في فرنسا، وتجربتها مع الشعور بالانتماء إلى أكثر من مكان في الوقت ذاته، كما تمزج بين التاريخ وتجاربها التي عايشتها إعلامياً من خلال تغطية التحولات التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط. ويمنح توقيع الكتاب ضمن قمة الإعلام العربي 2026 الجمهور فرصة للقاء كوراني خارج إطار الشاشة، والاقتراب من الجانب الشخصي لمسيرتها، في امتداد طبيعي لجلسة تناقش كيف ينظر الغرب إلى العرب.