مركز محمد بن راشد للفضاء يدعم الاستجابة الدولية للكوارث

عزز مركز محمد بن راشد للفضاء إسهامه في الجهود الدولية للاستجابة للكوارث، من خلال إتاحة صور القمر الاصطناعي «محمد بن زايد - سات»، ضمن مبادرة «سنتينل آسيا»، بما يدعم توظيف البيانات الفضائية في إدارة حالات الطوارئ، والاستجابة للكوارث الطبيعية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ومن خلال مشاركته في «سنتينل آسيا»، يوفر المركز صوراً عالية الدقة ملتقطة بواسطة الأقمار الاصطناعية، إلى جانب منتجات جيومكانية متقدمة، لدعم التقييم السريع للأضرار، وتعزيز الوعي بالمناطق المتضررة، وتخطيط جهود التعافي في أعقاب الكوارث الطبيعية، ويؤكد هذا الإسهام الدور المتنامي للقمر الاصطناعي «محمد بن زايد - سات» في توفير بيانات دقيقة وموثوقة لرصد الأرض، وتوظيفها في دعم الاستجابة للحالات الطارئة، والتعامل مع التحديات البيئية والإنسانية. وتُعدّ «سنتينل آسيا» مبادرة دولية للتعاون الطوعي بين وكالات الفضاء والجهات المعنية بإدارة الكوارث والمؤسسات البحثية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بهدف الاستفادة من بيانات الأقمار الاصطناعية في رصد الكوارث الطبيعية والاستجابة لها، بما في ذلك الانهيارات الأرضية والفيضانات والزلازل والعواصف الاستوائية.

ويسهم مركز محمد بن راشد للفضاء بالبيانات والمعلومات الفضائية، عند تفعيل الشبكة من قبل إحدى الدول الأعضاء، بما يسهم في تعزيز كفاءة الاستجابة للكوارث.