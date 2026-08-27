بتوجيهات رئيس الدولة.. الإمارات تُخصص 10 ملايين دولار لإغاثة المتضررين بالفيضانات في نيبال

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، خصصت دولة الإمارات عبر وكالة الإمارات للمساعدات الدولية 10 ملايين دولار أميركي لإغاثة المتضررين من الفيضانات والانزلاقات الأرضية في جمهورية نيبال الديمقراطية الاتحادية، والتي أسفرت عن وفاة وإصابة وفقدان عشرات الأشخاص وألحقت أضراراً جسيمة.

وفي هذا السياق، أكد رئيس وكالة الإمارات للمساعدات الدولية الدكتور طارق أحمد العامري، مواصلة دولة الإمارات دورها العالمي الرائد في الاستجابات الإنسانية العاجلة انطلاقاً من مسؤولياتها في التضامن الإنساني والتعاون الدولي نحو تعزيز تضافر الجهود الإغاثية في مد يد العون والمساعدة والوقوف إلى جانب المتضررين والمنكوبين في مثل هذه الكوارث الطبيعية والأزمات الإنسانية.



وأوضح طارق العامري، أن فرق عمل الوكالة تعمل مع مختلف الجهات المحلية والمنظمات الدولية لضمان وصول المساعدات الإغاثية لجميع الشرائح المتأثرة من الرجال والنساء والأطفال، وعلى نحو يُسهم بشكل فعّال في التخفيف من آثار الفيضانات والانزلاقات الأرضية، ويلبي الاحتياجات الفعلية، من خلال توفير المواد الغذائية ومستلزمات الإيواء.