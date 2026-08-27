30 إماراتية من ثلاثة أجيال يجتمعن على متن قطار الاتحاد احتفاءً بيوم المرأة الإماراتية

جمعت رحلة قيادية على متن قطار الاتحاد 30 إماراتية من ثلاثة أجيال يعملن في مختلف تخصصات ومجالات الرعاية الصحية، في تجربة احتفت بمسيرتهن المهنية وما حققته المرأة الإماراتية من حضور متنامٍ في القطاع، وذلك بالتزامن مع يوم المرأة الإماراتية 2026.

وضمت المشاركات طبيبات وممرضات ومتخصصات وقياديات، إلى جانب إماراتيات في المجالات الإدارية والمساندة، حيث تبادلن خلال الرحلة من أبوظبي إلى الفجيرة والعودة تجاربهن المهنية، وتحدثن عن القيادة والتطور والفرص التي أسهمت في توسيع حضور المرأة الإماراتية في القطاع الصحي. جاء تنظيم الرحلة، التي أقامتها برجيل القابضة بالتعاون مع قطار الاتحاد، في إطار الاحتفاء بمسيرة المرأة الإماراتية في قطاع الرعاية الصحية، وإتاحة مساحة للمشاركات من مختلف الأجيال والمراحل المهنية لتبادل الخبرات والتجارب والطموحات.

وانضمت إلى الرحلة الوكيل المساعد لتمكين المواهب الوطنية في وزارة الموارد البشرية والتوطين الدكتورة فريدة آل علي، التي شاركت محطات من مسيرتها القيادية، وسلطت الضوء على أهمية المرونة والتطور المهني والمساهمة الوطنية، ودور المرأة الإماراتية في رسم مستقبل سوق العمل وقطاع الرعاية الصحية والمجتمع.

وأكدت الرئيس التنفيذي لبرجيل القابضة في منطقة العين الدكتورة عائشة المهري، أن حضور المرأة الإماراتية في العديد من التخصصات الصحية شهد تحولاً لافتاً، موضحة أن الجيل الجديد يتقدم اليوم بثقة وطموح، مستفيداً من الفرص المتاحة ومواصلاً البناء على ما تحقق.

وقالت نائب الرئيس المساعد في أكاديمية برجيل للتدريب الدكتورة تهاني القادري، إن الرحلة جمعت إماراتيات من أجيال وتخصصات مختلفة، وعكست من خلال تجاربهن حجم التطور الذي شهدته الفرص المتاحة أمام المرأة الإماراتية، وكيف يساهم كل جيل في صناعة فرص جديدة للجيل الذي يليه، مؤكدة أن الحوار العفوي وتبادل التجارب بين الأجيال كانا من أبرز الجوانب الملهمة في الرحلة.

وأشارت أخصائية التغذية في مدينة برجيل الطبية سارة الكثيري، إلى أن إنجازات وعزيمة الإماراتيات اللواتي سبقن جيلها أسهمت في تمهيد الطريق أمام الأجيال الجديدة، مؤكدة أن هذا الإرث يمنحهن الثقة للحلم بطموحات أكبر، ورفع سقف تطلعاتهن والمساهمة بفاعلية في مستقبل الرعاية الصحية في دولة الإمارات.