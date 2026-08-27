"طرق دبي" تفتتح مسارين جديدين على شارع الإمارات وترفع طاقته الاستيعابية 33%

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي افتتاح توسعة شارع الإمارات يوم الأحد 30 أغسطس الجاري، من خلال إضافة مسارين جديدين بطول 5 كيلومترات للمرور القادم من إمارة الشارقة وحتى مخرج منطقة وادي العمردي، بما يرفع عدد المسارات من 6 إلى 8 مسارات.

وأوضحت الهيئة أن التوسعة ترفع الطاقة الاستيعابية للشارع بنسبة 33%، من 12 ألفاً إلى 16 ألف مركبة في الساعة، وتسهم في خفض زمن الرحلة بنسبة تصل إلى 25% خلال ساعات الذروة، بما يعزز كفاءة الحركة المرورية ويوفر تجربة تنقل أكثر سلاسة لمستخدمي الطريق.

ويأتي هذا التحسين ضمن جهود الهيئة الرامية إلى تعزيز شبكة الطرق ورفع كفاءتها التشغيلية، من خلال توفير حلول مرورية طويلة الأمد تسهم في انسيابية التنقل بين إمارة دبي والإمارات الشمالية.

ويعد شارع الإمارات أحد أهم المحاور المرورية الاستراتيجية في دولة الإمارات، إذ يربط إمارة دبي بالإمارات الشمالية ويستوعب حركة مرورية كثيفة للمركبات الخاصة والشاحنات، ويخدم أكثر من 240 ألف مركبة يومياً في الاتجاهين.

كما يربط الشارع إمارة دبي بعدد من الطرق الرئيسة والمناطق السكنية والصناعية واللوجستية، ما يجعله شرياناً حيوياً يدعم حركة التنقل والنشاط الاقتصادي بين مختلف إمارات الدولة.

وشهد شارع الإمارات خلال الفترة الماضية تنفيذ عدد من المشاريع والتحسينات المرورية، شملت افتتاح مدخل جديد لمنطقة العوير الأولى وربطه بالشارع، وتنفيذ حلول مرورية في عدد من المواقع على امتداد الطريق، وتطوير المداخل والمخارج، إلى جانب الربط مع شارع العمردي والمناطق التطويرية المحيطة.