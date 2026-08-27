وزارة تمكين المجتمع: 47 مليون درهم لدعم 400 مؤسسة نفع عام خلال 5 سنوات

أعلنت وزارة تمكين المجتمع عبر حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، استمرار جهودها في دعم مؤسسات النفع العام وتعزيز دورها في تحقيق أثر مستدام، مؤكدةً أن قيمة الدعم المقدم خلال السنوات الخمس الماضية بلغت 47 مليون درهم، استفادت منها 400 مؤسسة نفع عام في مختلف إمارات الدولة.

وكشفت الوزارة أنها استقبلت منذ بداية العام الجاري وحتى الآن، 118 طلباً للاستفادة من «منظومة الدعم المؤسسي»، موضحة أن استقبال الطلبات مستمر حتى 31 أغسطس عبر الموقع الرسمي للوزارة www.moce.gov.ae.

وكانت وزارة تمكين المجتمع قد أطلقت «منظومة الدعم المؤسسي» لمؤسسات النفع العام، بهدف تطوير قدراتها المؤسسية، ورفع جاهزيتها، وتعزيز استدامة مبادراتها وبرامجها، وتمكينها من الإسهام بفاعلية في تحقيق الأولويات الوطنية، بما يرسخ مكانة قطاع مؤسسات النفع العام شريكاً فاعلاً ومؤثراً في مسيرة التنمية.

وتعكس المنظومة توجهات دولة الإمارات ورؤية القيادة الرشيدة نحو بناء مجتمع أكثر تماسكاً واستدامة وازدهاراً، كما تترجم مستهدفات «الرؤية الاستراتيجية 2030.. شركاء في التنمية»، وتستجيب لاحتياجات القطاع وتطلعاته.

وتعتمد «منظومة الدعم المؤسسي» على معايير واضحة تستهدف توجيه الدعم إلى المؤسسات والمبادرات الأكثر فاعلية واستدامة، بما يسهم في تطوير القطاع وتعزيز جاهزيته.

وتتضمن المنظومة نوعين من الدعم، الأول «الدعم المؤسسي»، وهو دعم مالي يُصرف لمرة واحدة للمؤسسات حديثة الإشهار بقيمة 50 ألف درهم، لتمكينها من استكمال متطلبات التأسيس والانطلاق في تنفيذ برامجها وأنشطتها.

أما النوع الثاني، فهو «دعم التمكين المؤسسي»، ويستهدف المؤسسات المستوفية للمعايير المعتمدة، من خلال شرائح تمويل تصل إلى 400 ألف درهم، وفق مستويات الأداء والجاهزية المؤسسية