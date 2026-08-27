بحضور لطيفة بنت محمد.. سارة الأميري خلال منتدى المرأة: الاستثمار في الإنسان أساس صناعة مستقبل الإمارات

شهدت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون بدبي "دبي الثقافية"، الجلسة الحوارية الرئيسة ضمن منتدى المرأة الإماراتي 2026، المنعقد اليوم في مدينة جميرا، بالتزامن مع الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية تحت شعار "بنظهر الأقوى والأفضل". والتي تحدثت خلالها وزيرة التربية والتعليم سارة بنت يوسف الأميري، تحت عنوان "صانعات الأجيال وبناة المستقبل" وأكدت خلالها أن الاستثمار في الإنسان يمثل الأساس الذي تنطلق منه دولة الإمارات في صناعة مستقبلها، مشيرة إلى أن بناء أجيال تمتلك المعرفة والقيم والمهارات والقدرة على التفكير والتكيف مع المتغيرات يشكل أولوية وطنية ومحوراً رئيسياً في تطوير منظومة التعليم.

وسلطت الجلسة، التي أدارها الإعلامي من قناة سكاي نيوز عربية ماجد الفارسي، الضوء على الدور المحوري للمرأة في إعداد الأجيال وصناعة المستقبل، وأهمية منظومة التعليم في بناء الكفاءات الوطنية وتنمية العقول القادرة على الابتكار والريادة، إلى جانب محطات من المسيرة القيادية لمعالي سارة الأميري وتجربتها في مجالات العلوم والتكنولوجيا والتعليم وصناعة المستقبل.

وقالت سارة الأميري: "في وزارة التربية والتعليم، نؤمن بأن المستقبل يبدأ بمتعلم راسخ الهوية، مسؤول في قراراته، وقادر على التأقلم والتكيف مع المتغيرات. ويجسّد الميثاق الوطني للتعليم هذا التوجه من خلال ترسيخ الهوية الوطنية، وتنمية السمات الشخصية والمهارات التي يحتاجها كل متعلم.

كما نعمل على توظيف التكنولوجيا التعليمية والذكاء الاصطناعي بما يعزز جودة التعلم والتفكير، لا بما يجعل المتعلم معتمداً على الأدوات للحصول على إجابات جاهزة. فهدفنا أن يمتلك أبناؤنا المعرفة والتفكير النقدي اللذين يمكّنانهم من طرح الأسئلة، والتحقق من المخرجات، واتخاذ قرارات مسؤولة".

وأكدت سارة الأميري أن رؤية دولة الإمارات تنطلق من قناعة راسخة بأن الاستثمار الحقيقي للمستقبل يبدأ بالإنسان، وأن مسؤولية منظومة التعليم لا تقتصر على نقل المعرفة، وإنما تمتد إلى بناء شخصية المتعلم وتمكينه من المهارات والقيم التي تؤهله للتعامل بثقة ومسؤولية مع عالم سريع التغير.

وأضافت: " المرأة الإماراتية تؤدي دوراً محورياً في بناء الأجيال، سواء من موقعها داخل الأسرة أو المدرسة أو مواقع العمل والقيادة" مشيرة إلى أن العلاقة بين الأسرة والمنظومة التعليمية تمثل أحد أهم عناصر بناء شخصية الطالب وترسيخ القيم والهوية.

وأوضحت سارة الأميري: "تؤدي المرأة الإماراتية، أماً ومعلمة وقيادية، دوراً محورياً في تحويل قيم الميثاق إلى ممارسات يومية. فالأسرة شريك أساسي للمدرسة في ترسيخ الهوية واللغة العربية والقيم، وبناء جيل واثق بجذوره، مرن في مواجهة التغيير، وقادر على صناعة الفرص وقيادة المستقبل".

وقالت وزيرة التربية والتعليم: "إن هذا الدور يكتسب أهمية متزايدة في مرحلة تتغير فيها طبيعة المعرفة والعمل والمهارات المطلوبة بصورة متسارعة، ما يجعل بناء شخصية متوازنة، واثقة بهويتها، وقادرة في الوقت ذاته على الانفتاح على العلوم والتكنولوجيا والابتكار، أحد أهم مرتكزات الجاهزية للمستقبل." لافتة إلى أهمية أن تنظر الفتيات الإماراتيات إلى الفرص المتاحة أمامهن بثقة وطموح، وأن يركزن على بناء المعرفة والخبرة والقدرة على إحداث أثر حقيقي، في ظل منظومة وطنية جعلت المرأة شريكاً كاملاً في التنمية وفي مختلف مجالات العمل وصناعة القرار.

وفي ختام الجلسة أكدت أن منتدى المرأة الإماراتية 2026 يمثّل منصة وطنية للاحتفاء بالمرأة الإماراتية، وبالدور المتنامي الذي تؤديه في بناء الإنسان وصناعة مستقبل دولة الإمارات. ويسعدني أن أشارك في منتدى يجسّد رؤية قيادتنا الرشيدة، ويعكس الإرث الملهم لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية في تمكين المرأة وترسيخ مكانتها شريكاً أساسياً في التنمية.

وجاءت الجلسة منسجمة مع شعار يوم المرأة الإماراتية لهذا العام "بنظهر الأقوى والأفضل"، حيث سلطت الضوء على العلاقة المباشرة بين بناء الإنسان وتمكين المرأة وصناعة المستقبل، انطلاقاً من أن قوة المجتمعات تبدأ من قدرتها على إعداد أجيال تمتلك المعرفة والثقة والهوية والمرونة.

وأكدت مشاركة سارة الأميري أن قصة المرأة الإماراتية اليوم لا تقتصر على ما حققته من حضور وإنجاز، بل تمتد إلى الدور الذي تؤديه في صناعة الجيل القادم، ونقل القيم والمعرفة والطموح إليه، ليكون أكثر جاهزية للمشاركة في كتابة الفصل المقبل من مسيرة دولة الإمارات.