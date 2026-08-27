لتنظيم المواقف.. الشارقة تطبق نظام التصاريح السكنية في ثلاث مناطق

أعلنت بلدية مدينة الشارقة، بدء تطبيق نظام التصاريح السكنية في مناطق الفشت وشرقان والرفاعة، في خطوة تستهدف تنظيم المواقف وتخصيصها للقاطنين فيها، للحد من استغلالها بشكل سلبي.

وبالتزامن مع تطبيق النظام، نفذت البلدية حملة تفتيشية واسعة لرصد الممارسات الخاطئة بتلك المناطق، وفي مقدمتها، إيقاف المركبات أمام المنازل السكنية لتجنب دفع رسوم المواقف العامة، إذ عملت على تنبيه أصحاب المركبات إلى ضرورة عدم استخدام تلك المواقف إن لم يكونوا من سكان المناطق، تفادياً لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق المركبات المخالفة.