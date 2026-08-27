أبوظبي في عطلة المولد النبوي.. مجانية المواقف العامة واستئناف رسوم "درب " السبت

حددت «كيو موبيليتي» مواعيد تطبيق رسوم «درب» و«مواقف» خلال عطلة المولد النبوي لعام 1448هـ، مؤكدة عبر حسابها الرسمي على منصة «إنستغرام» أن رسوم بوابات «درب» للتعرفة المرورية، والتي تشمل بوابات ساس النخل، والمقطع، وربدان، والسعديات، ستكون مجانية يوم الجمعة 28 أغسطس 2026، على أن يُستأنف احتساب الرسوم اعتباراً من يوم السبت 29 أغسطس 2026، وفق المواعيد المعتمدة.

وتستمر التعرفة المرورية على بوابتي القرم وغنتوت على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، برسوم تبلغ 4 دراهم لكل عبور.

وأوضحت «كيو موبيليتي» أن المواقف العامة في إمارة أبوظبي، باستثناء المواقف الطابقية العامة، ستكون مجانية يوم الجمعة 28 أغسطس 2026، على أن يُستأنف تطبيق الرسوم اعتباراً من يوم السبت 29 أغسطس 2026، وفق المواعيد والرسوم المعتمدة.

ويستمر تطبيق رسوم مواقف المباني الطابقية العامة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وفق الرسوم الاعتيادية المطبقة عليها.

وفيما يتعلق بخدمات مراكز إسعاد المتعاملين في أبوظبي والعين، أفادت الشركة بأنها ستكون مغلقة يوم الجمعة 28 أغسطس 2026، على أن يُستأنف العمل فيها اعتباراً من يوم الإثنين 31 أغسطس 2026، وفق ساعات العمل المعتادة.