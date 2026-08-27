قرقاش: المطلوب إعلام دقيق ومنصف يدرك بيئة المواجهة ويحمي الحقيقة من التضليل

أكد المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، الدكتور أنور بن محمد قرقاش، أن الإعلام يؤدي دوراً محورياً في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة، مشدداً على أهمية المصداقية والتوازن في تناول التطورات والأحداث، باعتبار أن السردية الإعلامية أصبحت جزءاً من موازين الصراع.

وقال عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "الإعلام أداة رئيسية في الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة، والسردية جزء من موازين الصراع. لذا تظل المصداقية والتوازن ضرورة مهنية وأخلاقية، من دون سذاجة أو مساواة بين أطراف لا تلتزم القواعد نفسها".

‏وتابع قائلا: "المطلوب إعلام دقيق ومنصف يدرك بيئة المواجهة ويحمي الحقيقة من التضليل والتوظيف ويصون وعي المتلقين".