وزارة الدفاع تطلق برنامج "بلادي" لتطوير الكفاءات الوطنية وبناء القدرات القيادية والتخصصية

أعلنت وزارة الدفاع، إطلاق برنامج "بلادي"، الذي يهدف إلى إعداد وتطوير الكفاءات الوطنية، بما يسهم في تعزيز جاهزية الدولة وقوّتها واستدامة قدراتها الوطنية.

يأتي البرنامج في إطار رؤية طويلة المدى تركز على الاستثمار في الإنسان، من خلال تطوير المهارات وصقل القدرات المعرفية والعملية والقيادية، وإعداد كفاءات وطنية مؤهلة وقادرة على الإسهام بفاعلية في خدمة الوطن وصون مكتسباته.

وانطلق برنامج "بلادي" بمرحلة "تقييم الكفاءات القيادية"، التي نفذتها وزارة الدفاع خلال الفترة الماضية، باعتبارها مرحلة تأسيسية لاكتشاف واستقطاب الشباب الإماراتي وتقييم قدراتهم ومدى مواءمتها مع أهداف البرنامج ومساراته.

وشملت مرحلة التقييم مجموعة من الاختبارات النفسية والجسدية والمعرفية، إلى جانب المقابلات المباشرة والتقييمات الميدانية، بما يتيح التعرف على قدرات المرشحين ومهاراتهم وتوجيههم نحو المسارات التي تتوافق مع إمكاناتهم واهتماماتهم.

ويمتد البرنامج على مدى 11 شهراً ضمن مسار الخدمة الوطنية، ويقدم خلال عامه التجريبي الأول مجموعة من المسارات التخصصية، مع خطة للتوسع فيها خلال المراحل اللاحقة، بما يواكب مستهدفات تطوير القدرات الوطنية وتوجهات البرنامج.

وسيشرف على تدريب المشاركين وتأهيلهم قادة ومدربون من ذوي الخبرات المتخصصة من وحدات القوات المسلحة الإماراتية، من خلال برامج تدريبية تجمع بين تطوير المهارات والقدرات القيادية والتطبيق العملي.

ويؤسس برنامج "بلادي" لمسار مستدام يمتد أثره إلى ما بعد انتهاء فترة التدريب، من خلال تعزيز ارتباط المنتسب بالمؤسسة العسكرية، بما يدعم بناء قوة احتياط عملياتية مؤهلة وقادرة على الإسهام في تعزيز الجاهزية الوطنية.

ويرسخ البرنامج قيم المسؤولية الوطنية والانتماء وخدمة الوطن، ويسهم في نقل المعرفة والخبرات وتطوير القدرات بصورة مستمرة، بما يعزز استدامة الكفاءات الوطنية وقدرتها على مواكبة المتطلبات والتحديات المستقبلية.