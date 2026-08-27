انطلاق فعاليات النسخة الثانية من منتدى المرأة الإماراتية 2026 في دبي

انطلقت، اليوم، فعاليات النسخة الثانية من منتدى المرأة الإماراتية 2026 الذي تنظمه مؤسسة دبي للمرأة تحت شعار "بنظهر الأقوى والأفضل".

ويقام المنتدى بمدينة جميرا، برعاية حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، وبمشاركة عدد من الوزراء ومسؤولي الدوائر والجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص كمتحدثين رئيسيين في الجلسات النقاشية وورش العمل التي تتضمنها أعمال المنتدى، الذي يُعد الفعالية الرسمية الرئيسية في إمارة دبي للاحتفال بيوم المرأة الإماراتية.

وقالت المديرة التنفيذية لمؤسسة دبي للمرأة، نعيمة أهلي، في كلمتها الافتتاحية: "قصة نجاح المرأة الإماراتية ليست قصة فرد، وإنما قصة وطن آمن بأن الإنسان محور نهضته وأن المرأة شريك أساسي في بناء مستقبله"، مؤكدة أن "تجربة المرأة الإماراتية اليوم نموذج ملهم يتجاوز حدود الوطن".

وأوضحت أن شعار يوم المرأة الإماراتية في هذا العام «بنظهر الأقوى والأفضل» ليس مجرد شعار يحتفي بإنجازاتها، بل رؤية مستقبلية واضحة.

وأضافت أهلي: "أن نكون الأقوى لا يعني أن نتوقف عند محطة معينة، بل أن نمتلك الطموح لتحقيق إنجازات أكبر وأن نكون الأفضل، هو أن نسأل دائما ما الذي يمكننا أن نصنع غدا، وهذا هو جوهر التجربة الإماراتية".

وقالت إن التجربة الإماراتية أثبتت "أن تمكين المرأة لا يتحقق بالشعارات بل عندما تتحول الرؤية إلى تشريعات، والتشريعات إلى سياسات ومؤسسات، والمؤسسات إلى فرص، والفرص إلى إنجاز"، مؤكدة أن ذلك "ما جعل المرأة الإماراتية حاضرة اليوم في مختلف مواقع العمل والقيادة وصناعة القرار".

وتشتمل أجندة المنتدى على 7 جلسات رئيسية وحوارية بالإضافة إلى 6 ورش عمل تتناول إسهامات المرأة الإماراتية في مختلف القطاعات، وتستعرض أبرز الممارسات والسياسات المؤسسية والمبادرات الرائدة، إلى جانب فعاليات أخرى تواكب الاحتفال بهذه المناسبة السنوية التي تعكس المكانة المحورية للمرأة في مسيرة التنمية وتقدير الدولة لعطائها وإنجازاتها محلياً وإقليمياً وعالمياً.