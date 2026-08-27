79.3 ألف امرأة مسجلة في «تقاعد أبوظبي» بنهاية النصف الأول

أعلن صندوق أبوظبي للتقاعد تسجيل 79 ألفاً و329 امرأة في نظام التقاعد، حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري، بنسبة 55% من إجمالي المؤمَّن عليهم.

وأكد الصندوق التزامه المستمر بدعم المرأة الإماراتية، وتعزيز دورها في المجتمع، تجسيداً لنهج القيادة الرشيدة في تمكين المرأة، وذلك من خلال منظومة تشريعية مرنة تراعي مختلف مراحل حياتها، وتوفر لها الحماية التأمينية، بما يسهم في تحقيق التوازن بين مسؤولياتها الأسرية ودورها المهني، ويُعزّز مشاركتها في مسيرة التنمية المستدامة.

وأوضح الصندوق أن نظام التقاعد في إمارة أبوظبي يتضمن مجموعة من المزايا التي تسهم في تعزيز تمكين المرأة واستقرارها، تبدأ بنظام الاشتراك الاختياري، الذي يتيح لها الاستمرار في سداد الاشتراكات التقاعدية خلال فترة التفرغ لرعاية الأبناء أو لاستكمال الدراسات العليا، بما يضمن المحافظة على حقوقها التأمينية، ويدعم تحقيق طموحاتها، ويُعزّز استقرارها الأسري، كما يمنح النظام خيار التقاعد المبكر للمرأة التي لديها خمسة أبناء فأكثر، بما يراعي ظروفها الأسرية، ويمنحها مرونة أكبر في التوفيق بين مسؤوليات الأسرة والعمل.

ولفت الصندوق إلى أن قانون التقاعد يتيح لصاحبات المهن الحرة ورائدات الأعمال الاشتراك في نظام العاملين لحساب أنفسهم، بما يوفر لهن مظلة تأمينية تُعزّز استقرارهن المالي، وتدعم إسهاماتهن في التنمية الاقتصادية لإمارة أبوظبي.

وأشار الصندوق إلى أن من أبرز المزايا التي يوفرها النظام حماية الاستقرار المالي، وتأمين مستقبل المرأة، من خلال توفير مظلة أمان مالي مستدامة، تضمن لها الحصول على المنافع التقاعدية المستحقة، بما يُعزّز جودة حياتها، ويؤمن مستقبلها، كما يواصل النظام دعم الأسرة وحمايتها عبر آلية توزيع المعاش التقاعدي على المستحقين وفقاً لأحكام القانون، بما يسهم في توفير الاستقرار المالي للأسرة، واستدامة الحماية الاجتماعية.

وأكد الصندوق أن هذه المزايا تعكس اهتمام القيادة الرشيدة بتمكين المرأة، وتعزيز مشاركتها في مختلف القطاعات، وترسيخ دورها شريكاً أساسياً في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وذكر الصندوق أن نسبة النساء المسجلات في نظام التقاعد حتى نهاية النصف الأول من عام 2026 بلغت 55% من إجمالي المؤمن عليهم، بواقع 79329 مؤمناً عليها، بما يعكس تنامي إسهام المرأة في مختلف القطاعات الحيوية بالدولة، كما بلغ عدد النساء من صاحبات مدة الخدمة الطويلة (25 سنة فأكثر) 2151 امرأة في مؤشر إلى استقرار المرأة في سوق العمل، وارتفاع الوعي بأهمية التخطيط للتقاعد.

وأضاف أن عدد المتقاعدات المسجلات لدى الصندوق بلغ 7041 متقاعدة، بينما بلغ عدد المستحقات 9557 مستحقة، وأشار الصندوق إلى أن عدد المستفيدات من نظام الاشتراك الاختياري بلغ 17 مشتركة خلال ستة أشهر منذ بدء تطبيق النظام، بينما بلغ عدد المشتركات في نظام العاملين لحساب أنفسهم 64 مشتركة.