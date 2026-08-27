لطيفة بنت محمد متحدثة رئيسة في قمة الإعلام العربي 2026

كشفت اللجنة التنظيمية لقمة الإعلام العربي، التي تُعقد خلال الفترة من 15 إلى 17 سبتمبر المقبل، في مركز دبي التجاري العالمي، تحت رعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبتوجيهات سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، عن مشاركة سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، متحدثة رئيسة في القمة هذا العام، وذلك ضمن نسخة استثنائية تستضيف دبي خلالها أكثر من 200 من أبرز الشخصيات والقيادات الإعلامية والفكرية من خارج دولة الإمارات، وبمشاركة رؤساء التحرير وقيادات المؤسسات الإعلامية، وصُنّاع المحتوى والمؤثرين وخبراء التكنولوجيا الإعلامية، والأكاديميين، ونحو 10 آلاف من الإعلاميين والمعنيين بقطاع الإعلام من مختلف أنحاء العالم العربي.

ورحّبت نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام رئيسة اللجنة التنظيمية لقمة الإعلام العربي، منى غانم المرّي، بمشاركة سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم في قمة الإعلام العربي.

وقالت: «نفخر بأن تكون سموّها ضمن أبرز المتحدثين الرئيسين هذا العام، في حضور يعزز من زخم القمة ويؤكد مكانتها كإحدى أبرز المنصات الإعلامية في المنطقة».

وتواصل قمة الإعلام العربي استقطاب أبرز الشخصيات والقيادات العربية والدولية المؤثرة، في إطار رؤيتها لتوفير منصة تجمع الإعلام بصُنّاع القرار والفكر والثقافة والتكنولوجيا والاقتصاد، وتتيح حواراً أكثر عمقاً حول مستقبل القطاع ودوره في مواكبة التحولات وصناعة التأثير الإيجابي في المنطقة والعالم.