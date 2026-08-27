800 خبير يشاركون في القمة العالمية للحوكمة 2026 بدبي لتعزيز الأمن الرقمي

انطلقت أمس في دبي أعمال النسخة الرابعة من القمة العالمية للحوكمة 2026 دبي، تحت شعار: «قيادة النجاح دمج الحوكمة والمخاطر والامتثال مع تنفيذ الاستراتيجية في عالم شديد الترابط»، بمشاركة أكثر من 800 من كبار المسؤولين والخبراء المتخصصين من دولة الإمارات ومختلف أنحاء العالم.

وتجمع القمة نخبة من القيادات الحكومية والتنفيذية والخبراء العالميين، ليناقشوا على مدى يومين التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع الحوكمة والمخاطر والامتثال والأداء، إضافة إلى تسليط الضوء على الدور المتنامي للذكاء الاصطناعي في إعادة صياغة منظومات إدارة المخاطر، والامتثال وصنع القرار والمرونة المؤسسية.

وشهدت أعمال اليوم الأول مشاركة رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، الدكتور محمد الكويتي، والعميد البحري راشد إبراهيم راشد المحيسني، من وزارة الدفاع، والرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات (ECI)، رجاء محمد المزروعي، إلى جانب المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Corporater النرويجية، تور إنجي فاسوس.

وناقشت القمة في يومها الأول انتقال المؤسسات من النماذج التقليدية للحوكمة والامتثال القائمة على التوثيق والرقابة إلى نماذج أكثر تطوراً، يتم فيها دمج إدارة المخاطر والامتثال بشكل مباشر في صميم الاستراتيجيات المؤسسية وعمليات اتخاذ القرار وتحقيق أهداف الأعمال.

وتضمنت أجندة القمة مجموعة من الجلسات الحوارية، بمشاركة ممثلين عن هيئة البيئة في أبوظبي، وشركة مبادلة للاستثمار وبلدية مدينة أبوظبي، ومعهد أعضاء مجالس الإدارة لدول مجلس التعاون الخليجي (GCC BDI)، لبحث أفضل الممارسات العالمية والإقليمية في تطوير أطر الحوكمة والمخاطر والامتثال وربطها بالأداء المؤسسي.

وأكد الدكتور محمد حمد الكويتي على هامش القمة، أهمية الشراكة والتعاون المستمر بين القطاعين العام والخاص لتعزيز ونشر ثقافة الأمن السيبراني في المجتمع، وجعل التوعية به خط الدفاع الأول لحماية البيئة الرقمية.

وأشار إلى أن المؤسسات الحكومية حققت تحولاً كبيراً بنسبة تتجاوز 50% في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بالتوازي مع دور القطاع الخاص المحوري كداعم ومحرك رئيس لتبني هذه التكنولوجيا الحديثة، موضحاً أن تأمين هذه التقنيات المتقدمة يعد أمراً بالغ الأهمية، لضمان استدامتها وحمايتها.

وأشاد الكويتي بالدورة الحالية من القمة العالمية للحوكمة، موضحاً أنها تعد من أكبر القمم العالمية في مجال الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال والأداء، لما تجمعه من كبار المديرين التنفيذيين وخبراء الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال، وقادة الصناعة من جميع أنحاء العالم.

وفي مستهل جلسات المؤتمر استعرض العميد راشد إبراهيم المحيسني، من وزارة الدفاع، تجربة الوزارة في تطوير منظومة مؤسسية متكاملة، مؤكداً أنها تمثل نموذجاً وطنياً رائداً في تعزيز الجاهزية والقدرة على مواجهة تحديات المستقبل.

وفي ختام اليوم الأول كرّم الدكتور محمد حمد الكويتي المتميزين في مجال الحوكمة والمخاطر والامتثال.

الدكتور محمد الكويتي:

• المؤسسات الحكومية حققت تحولاً كبيراً، بنسبة تتجاوز 50%، في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي.