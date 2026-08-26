قائد الحرس الوطني يبحث التعاون مع مدير الأمن العام الأردني

التقى قائد الحرس الوطني اللواء الركن صالح محمد بن مجرن العامري، خلال زيارته الرسمية إلى المملكة الأردنية الهاشمية، مدير الأمن العام الأردني اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة، وذلك في إطار تعزيز علاقات التعاون والتنسيق بين الجانبين.

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تطوير التعاون في المجالات الأمنية والتدريبية، إلى جانب تبادل الخبرات بما يخدم تطوير القدرات وتعزيز كفاءة العمل الأمني.