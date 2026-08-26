شرطة دبي تخصص 253 دورية و28 طائرة بدون طيار لتأمين عودة الطلبة للمدارس

أكملت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بمبادرة "أمن المدارس"، استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد 2026-2027، ضمن خطة أمنية ومرورية وتوعوية متكاملة تستهدف تأمين عودة الطلبة إلى مقاعد الدراسة، وتعزيز مستويات الأمن والسلامة في البيئة المدرسية ومحيطها.

وأكدت شرطة دبي جاهزيتها لهذا العام من خلال خطة أمنية ومرورية وتوعوية إعلامية متكاملة، بالتعاون والتنسيق مع 13 جهة من الشركاء الإستراتيجيين، بهدف تأمين عودة آمنة للطلبة إلى مقاعد الدراسة، وتعزيز السلامة والانسيابية على الطرق، خصوصاً خلال أوقات الذروة.

وتتضمن الخطة تخصيص 253 دورية أمنية ومرورية لتأمين محيط المدارس، و28 طائرة بدون طيار لمراقبة الحركة المرورية والمواقع الحيوية، و6 دوريات فارهة، و5 دوريات خيالة، و8 كلاب بوليسية، و65 دراجة هوائية لتعزيز التواجد الميداني، إضافة إلى مشاركة 217 طالباً من برنامج "سفراء الأمان"، وتنفيذ 30 برنامجاً توعوياً، ومشاركة 16 جهة توعوية، إلى جانب نزول 775 من القيادات والكوادر الشرطية للتفاعل المباشر مع الطلبة.

وأكد رئيس مبادرة "أمن المدارس" النقيب ماجد الكعبي، حرص القيادة العامة لشرطة دبي على جعل البيئة التعليمية أكثر أمناً وتفاعلاً، من خلال العديد من المبادرات التي تستهدف الطلبة والكوادر التعليمية والإدارية في المدارس الحكومية والخاصة على مستوى الإمارة، مثل "مركز حماية الدولي"، و"مجلس الروح الإيجابية"، ومبادرة "أمن المدارس"، وبرنامج "سفراء أمان"، ومبادرة "نسيج"، مما يساهم في تكامل الجهود المجتمعية والأمنية لتعزيز قيم الانضباط والوعي لدى الطلبة، وبناء جيل إيجابي قادر على مواجهة التحديات.

وأشاد النقيب الكعبي بجهود كافة الجهات المعنية باستقبال العام الدراسي الجديد من مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة، وعملها بروح الفريق الواحد من أجل توفير أقصى درجات الأمن والسلامة للطلبة.

وأشار إلى أن الأنشطة المصاحبة لهذا اليوم ستشمل 19 فعالية بإشراف مبادرة "أمن المدارس"، تهدف إلى تعزيز أمن المدارس والتعاون مع الهيئات التدريسية للحد من أي ظواهر دخيلة على المجتمع، إن وجدت، وترسيخ الثقة بين أفراد المجتمع وجهاز الشرطة، عبر مبادرات وفعاليات وأنشطة ومحاضرات تعزز التواصل مع طلاب وطالبات المدارس الحكومية والخاصة في الإمارة.

وأوضح أن الفعاليات تتضمن تقديم إرشادات للسلامة المرورية، وتشجيع الطلبة على عبور الطرق من الأماكن المخصصة، والتعريف بخدمات شرطة دبي وقنوات التواصل معها، إلى جانب الفعاليات الترفيهية وتوزيع هدايا عينية وأدوات قرطاسية للطلبة، مؤكداً أن مسؤولية أبنائنا الطلبة مسؤولية مشتركة تتكامل فيها أدوار الشرطة والمدارس والأسر وجميع أفراد المجتمع، بما يعزز بيئة تعليمية آمنة ومحفزة للتميز.