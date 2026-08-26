"دبي للثقافة" تشارك في منتدى المرأة الإماراتية 2026

تشارك هيئة الثقافة والفنون في دبي "دبي للثقافة"، بصفتها شريكاً ثقافياً، في "منتدى المرأة الإماراتية 2026"، الذي تستضيفه مدينة جميرا غداً، تحت رعاية حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة.

وتستعرض الهيئة خلال المنتدى ثراء المشهد الثقافي والإبداعي المحلي، ودور المرأة الإماراتية وإسهاماتها في التنمية، إلى جانب دعم المواهب الوطنية وأصحاب الهمم.

ويستضيف جناح "دبي للثقافة" الفنانة الإماراتية عائشة عبيد الشامسي من أصحاب الهمم، التي تقدم عملها الفني "من الجذور إلى القمم"، مجسدة رحلة المرأة الإماراتية وإنجازاتها ودورها في صون الموروث الثقافي وصناعة المستقبل.

وتقدم مدير إدارة المقتنيات والتقييم الفني في الهيئة مريم مظفر أهلي، محاضرة بعنوان "متاحفنا.. قصصنا: من المجتمع إلى المجتمع"، تسلط خلالها الضوء على متحف حصن الفهيدي، أقدم مبنى تاريخي قائم في دبي، بعد إنجاز إعادة تأهيله وترميمه تمهيداً لإعادة افتتاحه، إضافة إلى متحف الشندغة، أكبر متحف تراثي في الإمارات، الذي يضم أكثر من 80 بيتاً تاريخياً و22 جناحاً توثق الحياة التقليدية في دبي منذ منتصف القرن التاسع عشر وحتى سبعينيات القرن العشرين.

وأكدت مدير عام "دبي للثقافة" هالة بدري، أن المشاركة تعكس تكامل جهود مؤسسات دبي في تمكين المرأة ودعم الكفاءات الوطنية وتعزيز إسهاماتها في القطاع الثقافي والإبداعي.