طقس الإمارات غداً.. صحو إلى غائم جزئياً مع فرصة لسقوط أمطار

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر يصاحبها سقوط أمطار، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً مع السحب مثيرة للغبار.

وذكر المركز، في بيانه اليومي بشأن حالة الطقس، أن الرياح ستكون جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية / 15 إلى 30 تصل إلى 45 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 13:52 والمد الثاني عند الساعة 00:41 والجزرالأول عند الساعة 18:35 والجزر الثاني عند الساعة 07:43.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 09:45 والمد الثاني عند الساعة 21:18 والجزر الأول عند الساعة 15:51 والجزر الثاني عند الساعة 03:41.

وفي ما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 45 32 75 20

دبي 42 31 80 30

الشارقة 43 31 80 20

عجمان 40 30 85 30

أم القيوين 40 31 85 25

رأس الخيمة 44 31 80 20

الفجيرة 36 30 90 50

العـين 45 33 50 15

ليوا 46 33 55 10

الرويس 44 31 80 35

السلع 43 31 80 35

دلـمـا 42 31 85 50

طنب الكبرى / الصغرى 34 31 85 50

أبو موسى 34 32 85 50