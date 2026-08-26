رئيس الدولة ونائباه: نسأل الله أن ينعم على البشرية بالأمن والاستقرار.. ويحفظ وطننا وأهله

أكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أن ذكرى مولد النبي محمد، صلى الله عليه وسلم، مناسَبة لاستلهام قِيَم الخير والمحبة والإنسانية من سيرته العطرة ونهجه القويم.

وقال سموّه، في تدوينة على منصة «إكس»، أمس، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف: «في ذكرى مولد خير البشر والرحمة المهداة للعالمين، نبينا محمد، صلى الله عليه وسلم، نستلهم من سيرته العطرة ونهجه القويم قِيَم الخير والمحبة والإنسانية، وندعو الله تعالى أن ينعم على البشرية بالأمن والاستقرار والسلام».

كما هنّأ صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الأمة الإسلامية بذكرى مولد النبي محمد، صلى الله عليه وسلم.

وقال سموّه، في تدوينة على منصة «إكس»، أمس، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف: «نهنئ الأمة الإسلامية بذكرى مولد نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد، صلى الله عليه وسلم.. رسول الإنسانية.. خير البشر.. ورحمة الله للعالمين».

وأضاف سموّه: «وفي هذا اليوم المبارك نسأل الله العلي القدير أن يعيده على الأمة الإسلامية وهي في خير وأمن وأمان واستقرار».

وأكد سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، أن سيرة النبي محمد، صلى الله عليه وسلم، قامت على الرحمة والمحبة والتسامح، وجعلت من الخير غايةً سامية.

وقال سموّه، في تدوينة على منصة «إكس»، أمس، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف: «في ذكرى المولد النبوي الشريف، نستحضر ما تركه نبينا محمد من سيرة عظيمة، قامت على الرحمة والمحبة والتسامح، وجعلت من الخير غايةً سامية. نسأل الله أن يحفظ وطننا وأهله، وأن يكتب لمنطقتنا والعالم السلام والأمان».

وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن سيرة النبي محمد، صلى الله عليه وسلم، أضاءت للإنسانية طريقها نحو النور.

وقال سموّه، في تدوينة على منصة «إكس»، أمس، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف: «في ذكرى مولد سيد الخلق محمد، صلى الله عليه وسلم، نحتفي بسيرةٍ أضاءت للإنسانية طريقها نحو النور، ورسالةٍ جعلت من مكارم الأخلاق سبيلاً إلى خيرَي الدنيا والآخرة.. وبهذه المناسبة المباركة، نتقدم إلى أمتنا الإسلامية، وقيادتنا الرشيدة، وشعبنا العزيز، بأصدق التهاني، ونسأل الله أن يعيدها علينا دائماً بالخير واليُمن والبركات».

كما هنّأ سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، الشعوب العربية والإسلامية بذكرى مولد النبي محمد، صلى الله عليه وسلم.

وقال سموّه، في تدوينة على منصة «إكس»، أمس، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف: «في ذكرى مولد خير البشر، نحتفي بالقِيَم الإنسانية الكريمة التي رسّخها في أمتنا، وأصبحت نبراساً خالداً للبشرية، ونستذكر قِيَم الرحمة والكرم والخير والإحسان التي نستقيها من سيرته العطرة، ونهنّئ الشعوب العربية والإسلامية بهذه الذكرى، سائلين الله أن يجعلها مناسبةً تتجلى فيها مبادئ السلام والخير في العالم أجمع».

وأكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، أن سيرة النبي محمد، صلى الله عليه وسلّم، مازالت حاضرةً في النفوس، بعد أكثر من 14 قرناً مرت على رسالته.

وقال سموّه في تدوينة على منصة «إكس»، أمس، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف: «أكثر من أربعة عشر قرناً مرّت، ومازال اسم محمد، صلى الله عليه وسلم، يسكن القلوب، ومازالت سيرته وقِيَمه حاضرةً في النفوس، ومازال هديه قبسَ نورٍ وهدى للناس أجمعين.. نبارك لكم ذكرى مولد الحبيب المصطفى، صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله أن يجمع أمتنا دائماً على الخير والسلام والاستقرار».

كما أكد سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية، أن النبي محمد، صلى الله عليه وسلم، علّم الدنيا أن أعظم ما يتركه الإنسان من أثر هو حسن الخلق.

وقال سموّه، في تدوينة على منصة «إكس»، أمس، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف: «في ذكرى مولد الرحمة المهداة، صاحب الخُلُق العظيم، نحتفي بسيرة نبينا محمد، صلى الله عليه وسلم، خير البشر، الذي علّم الدنيا أن أعظم ما يتركه الإنسان من أثر هو حسن الخلق، وأن الرحمة والتسامح والعدل من أسمى القِيَم التي ترتقي بها النفوس، وتسمو بها الإنسانية.. ونسأل الله أن يوفقنا للسيْر على نهج النبي الأكرم».

وأكدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، أن رسالة النبي محمد، صلى الله عليه وسلّم، جعلت من الرحمة خُلُقاً، ومن العدل نهجاً، ومن الإحسان أسلوب حياة.

وقالت سموّها، في تدوينة على منصة «إكس»، أمس، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف: «في المولد النبوي الشريف، نستذكر الرسالة التي جعلت من الرحمة خُلُقاً، ومن العدل نهجاً، ومن الإحسان أسلوب حياة. نسأل الله أن يجعل هذه القِيَم حاضرة في حياتنا ومجتمعاتنا، وأن يعيد هذه المناسبة المباركة على دولة الإمارات، وقيادتها الرشيدة، وشعبها الكريم بالخير واليُمن والبركات».

رئيس الدولة:

• في ذكرى مولد خير البشر، نستلهم من سيرته العطرة ونهجه القويم قِيَم الخير والمحبة والإنسانية.

محمد بن راشد:

• نهنئ الأمة الإسلامية بذكرى مولد نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد.. رسول الإنسانية.. ورحمة الله للعالمين.

منصور بن زايد:

• نستحضر ما تركه نبينا محمد من سيرة عظيمة، قامت على الرحمة والمحبة والتسامح.