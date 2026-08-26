رئيس الدولة يدعو خادم الحرمين الشريفين لحضور مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، رسالة خطية إلى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، تتضمن دعوة رسمية للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، الذي تستضيفه دولة الإمارات بالشراكة مع جمهورية السنغال، خلال الفترة من الثامن إلى 10 ديسمبر 2026 في العاصمة أبوظبي.

وتسلم الرسالة نائب وزير الخارجية السعودي، وليد الخريجي، من سفير الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة العربية السعودية، مطر سالم الظاهري، خلال استقباله بمقر الوزارة في الرياض.