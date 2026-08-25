حشر بن مكتوم يفتتح الدورة الـ 31 من مؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا

افتتح سموّ الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس مؤسسة دبي للإعلام، أمس، الدورة الـ31 لمؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا - «دوفات 2026»، التجمع العالمي الأكبر من نوعه لشركات الصيدلة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وذلك في مركز دبي التجاري العالمي، بحضور أكثر من 25 ألف زائر ومشارك من 85 دولة حول العالم، ويستمر حتى 27 أغسطس الجاري.

ورافق سموّه، خلال افتتاح المعرض، كلٌّ من: مدير عام هيئة الصحة بدبي، الدكتور علوي الشيخ علي، والمدير التنفيذي لدبي الصحية مدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية عضو مجلس إدارة دبي الصحية، الدكتور عامر أحمد شريف، ورئيس دوفات والمجلس الاستشاري العلمي العالمي لدوفات (DISC) سفير برلمان البحر الأبيض المتوسط في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، السفير البروفيسور عبدالسلام المدني، وعدد من رؤساء الوفود المشاركة، ونخبة من قادة قطاع الصناعات الدوائية من مختلف أنحاء العالم وكبار ممثلي شركات تصنيع الأدوية والموزعين والموردين إلى جانب عدد من الصيادلة والمتخصصين وصنّاع القرار.

ويجمع «دوفات 2026» نخبة من المتخصصين والخبراء وصنّاع القرار من مختلف مجالات القطاع الدوائي، من خلال مجموعة متخصصة من القطاعات، تشمل الأدوية، والمنتجات الصيدلانية المساندة، وقطاع الفيتامينات والمكملات والتغذية، والتكنولوجيا، وضمن فعاليات «فيتا شو دبي» تم إطلاق «مؤتمر فيتا شو دبي للتغذية» وهو مؤتمر جديد متخصص في التغذية العلاجية، بما يُعزّز شمولية البرنامج العلمي وتنوع محاوره، حيث يتضمن «دوفات 2026» 104 جلسات علمية و12 ورشة عمل، إضافة إلى مشاركة 400 ملصق علمي، إلى جانب أكثر من 1100 علامة تجارية، ويأتي ضمن فعاليات «فيتا شو» أيضاً معرض «فيتا شو دبي» المتخصص الذي يقدم أحدث الابتكارات في مجال المكملات الغذائية، ويتيح هذا المعرض لروّاد الصناعة عرض المنتجات والتطورات المبتكرة في هذا القطاع الذي يشهد مشاركة دولية واسعة.

وبهذه المناسبة، قال رئيس دوفات والمجلس الاستشاري العلمي العالمي لدوفات (DISC) سفير برلمان البحر الأبيض المتوسط في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، السفير البروفيسور عبدالسلام المدني: «يعكس (دوفات 2026) النمو المتواصل الذي يشهده قطاع الصناعات الدوائية، ويؤكد أهمية توفير منصة تجمع مختلف مكونات هذا القطاع تحت مظلة واحدة، من الصناعات الدوائية والمنتجات الصيدلانية المساندة، إلى التكنولوجيا والفيتامينات والمكملات والتغذية. وحرصنا في هذه الدورة على توسيع نطاق المشاركة والمحتوى العلمي، بما يواكب التطورات المتسارعة في القطاع، ويتيح للمتخصصين والخبراء وصنّاع القرار تبادل المعرفة واستكشاف أحدث الحلول والتقنيات وبناء شراكات جديدة، كما يعكس الحضور الدولي الواسع في (دوفات) المكانة التي باتت تتمتع بها دولة الإمارات العربية المتحدة مركزاً عالمياً للصناعات الدوائية والابتكار الصحي، ودور دبي في جمع مختلف أطراف المنظومة العالمية، لتعزيز التعاون، ودفع مسيرة القطاع إلى الأمام».

ويحظى «دوفات» في دورته هذا العام بدعم رسمي من مؤسسة الإمارات للدواء (EDE) في تأكيد لأهمية الحدث منصةً تجمع الجهات التنظيمية وممثلي الصناعة والخبراء، لمناقشة مستقبل القطاع الدوائي وتطوراته، ويعكس هذا الدعم توجه المؤسسة نحو تعزيز التعاون مع القطاع الدوائي، ودفع مسارات التطوير التنظيمي، وتحفيز الابتكار والاستثمار في التصنيع الدوائي، ورفع جاهزية سلاسل الإمداد، بما يدعم نمو قطاع دوائي أكثر تكاملاً وقدرة على مواكبة المتغيّرات العالمية، كما يأتي في إطار جهود المؤسسة للارتقاء بالمعايير العلمية والمهنية في القطاع، وتعزيز توافر أدوية تتمتع بمستويات عالية من الجودة والسلامة والفاعلية.

بدورها، قالت رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر، الدكتورة فريدة الخاجة: «أجندة (دوفات 2026) تركز على مواكبة التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع، من خلال برنامج علمي متنوع، يناقش أحدث التطورات في مجالات التصنيع الدوائي، والابتكار، والتقنيات الحديثة، إلى جانب دعم التعليم والتطوير المهني للصيادلة والمتخصصين، ونواصل من خلال هذا الحدث دعم مسيرة التميّز العلمي، وبناء جسور التعاون بين الخبراء والمؤسسات العالمية، بما يسهم في صياغة مستقبل أكثر تطوراً واستدامة لقطاع الصيدلة».

ويبرز ضمن فعاليات «دوفات 2026» منتدى قادة قطاع الصناعات الدوائية، الذي يقام بالتعاون بين مؤسسة الإمارات للدواء (EDE) وهيئة الصحة بدبي (DHA)، بما يعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز التعاون بين الجهات التنظيمية والقطاع الدوائي، ودعم الحوار الاستراتيجي حول مستقبل القطاع.

ويركز المنتدى على محاور رئيسة عدة، من بينها التحول التنظيمي، والابتكار في الصناعات الدوائية، والتميّز في سلاسل الإمداد، كما يُشكّل منصة حصرية تجمع الرؤساء التنفيذيين، والمديرين العامين، والمسؤولين الحكوميين، وكبار التنفيذيين في أبرز المؤسسات والشركات الدوائية، لبحث التوجهات المستقبلية، وتعزيز الشراكات بين الجهات التنظيمية والقطاع الصناعي.

وعلى مدى أكثر من ثلاثة عقود، واكب مؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا - «دوفات» التحولات التي شهدها قطاع الصناعات الدوائية، ونجح في تعزيز مكانته كإحدى أبرز المنصات المتخصصة في المنطقة، مستقطباً مشاركة دولية واسعة، وجامعاً تحت مظلته مختلف الأطراف المعنية بالقطاع، من الشركات والمصنعين والموزعين، إلى الصيادلة والمتخصصين وصنّاع القرار.

ويتيح «دوفات» للشركات والمؤسسات استعراض أحدث منتجاتها وتقنياتها وحلولها، بينما يوفر للمتخصصين فرصة الاطلاع على المستجدات العلمية والتطورات التي يشهدها القطاع، وتبادل المعرفة والخبرات، وبناء العلاقات المهنية والشراكات، بما يسهم في تعزيز التعاون، ودعم نمو قطاع الصناعات الدوائية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

ومع النمو السكاني المتواصل، وتطور أنظمة الرعاية الصحية، وتحسن مستويات المعيشة في المنطقة، يواصل قطاع الصناعات الدوائية ترسيخ مكانته كأحد القطاعات الواعدة والجاذبة للاستثمار والنمو، مدفوعاً بتنامي الطلب على الأدوية والحلول الصحية وتطور احتياجات الأسواق.

وتعكس فعاليات «دوفات» التطورات المتسارعة التي يشهدها القطاع الدوائي في المنطقة، من خلال تسليط الضوء على مكونات الصناعة الدوائية، في مختلف مراحلها، بدءاً من خطوط الإنتاج الأولية وصولاً إلى عمليات التجهيز والتعبئة النهائية، بما يواكب توجهات السوق، ويُعزّز فرص التواصل والتعاون بين مختلف الجهات العاملة في القطاع، وفي إطار هذا التنوع، يتميّز «دوفات 2026» بتغطية واسعة لمجالات الصناعة الدوائية والتخصصات المرتبطة بها، من خلال خمسة مسارات متخصصة، تشمل: «الصناعات الدوائية من دوفات»، ويمتد هذا المسار من الأدوية ذات العلامات التجارية إلى الأدوية الجنيسة والمتخصصة، ويجمع نخبة من المصنعين والموزعين والمشترين، بما يتيح استكشاف أحدث المنتجات، وبناء شراكات استراتيجية، والتعرّف إلى أبرز الاتجاهات والتطورات التي تشهدها الصناعة الدوائية، و«المنتجات الصيدلانية المساندة»، ويغطي المسار مجموعة واسعة من المنتجات، بدءاً من الأدوية التي تُصرف من دون وصفة طبية (OTC)، وصولاً إلى مستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية، ويوفر بيئة متخصصة تتيح للشركات توسيع نطاق حضورها في الأسواق، والوصول إلى شرائح جديدة من العملاء، واستكشاف فرص النمو والتوسع، و«التكنولوجيا الدوائية»، ويركز هذا المسار على مختلف مراحل تصنيع الأدوية وتعبئتها ومعالجتها، ويستعرض أحدث الآلات والمعدات والتقنيات المتقدمة، بما في ذلك حلول الأتمتة والتقنيات الدقيقة، ودورها في رفع مستويات الكفاءة والجودة، وتسريع عمليات الإنتاج، وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع، و«فيتا شو» ويجمع هذا المسار أبرز المنتجات في مجالات الفيتامينات والمكملات الغذائية والأغذية والمشروبات الوظيفية وغيرها من المنتجات الغذائية الدوائية، مع الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، بما يواكب النمو المتسارع في هذا القطاع، وينسجم مع تنامي توجهات الصحة والعافية في دبي والعالم، و«الشركات الناشئة» وانطلاقاً من الدور المتنامي للشركات الناشئة في دفع عجلة الابتكار والنمو الاقتصادي، يوفر «دوفات» للشركات الناشئة في مجالات التكنولوجيا الصحية والتكنولوجيا الحيوية والصناعات الدوائية منصة عالمية لعرض ابتكاراتها، وتوسيع نطاق أعمالها، وبناء حضورها في الأسواق، مع إتاحة الوصول إلى ثلاثة مقومات رئيسة للنمو، هي: التمويل، والشراكات، والمصداقية.

وتشير التوقعات إلى نمو سوق الأدوية في دولة الإمارات بمعدل سنوي قدره 6.1% خلال الفترة من 2026 إلى 2033، واستحوذت الأدوية التقليدية، التي تعتمد على الجزيئات الصغيرة، على النصيب الأكبر من إيرادات السوق خلال عام 2025.

وفي المقابل، من المتوقع أن تشهد الأدوية الحيوية والبدائل الحيوية التي تعتمد على الجزيئات الكبيرة، أسرع معدلات نمو خلال السنوات المقبلة، ما يجعلها من أكثر قطاعات السوق الواعدة.

ويحظى مؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا - دوفات 2026، بدعم رسمي من مؤسسة الإمارات للدواء وهيئة الصحة بدبي، وتنظمه اندكس لتنظيم المؤتمرات والمعارض - عضو في اندكس القابضة.

كما يحظى «دوفات» بدعم مجموعة من أبرز المؤسسات والجمعيات الدولية المتخصصة في قطاع الصيدلة وعلم الأدوية من بينها: الجمعية الأميركية للصيادلة (APA)، والجمعية الأوروبية للصيدلة السريرية (ESCP)، والاتحاد الأوروبي للعلوم الصيدلانية (EUFEPS)، ومجلس اعتماد التعليم الصيدلاني (ACPE)، والجمعية الأوروبية لصيدلة الأورام (ESOP)، والاتحاد الدولي للصيدلة (FIP)، والجمعية الدولية لمراقبة الأدوية العلاجية وعلم السموم السريري (IATDMCT).