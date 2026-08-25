الإمارات ترحب برفع الولايات المتحدة اسم سورية من قائمة الدول الراعية للإرهاب

رحبت دولة الإمارات بقرار الولايات المتحدة الأميركية رفع اسم الجمهورية العربية السورية من قائمة الدول الراعية للإرهاب، واعتبرته خطوة إيجابية تدعم استقرار سورية وازدهارها.

وأعربت وزارة الخارجية، في بيان لها، عن تقديرها للجهود التي بذلها دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة، في سبيل اتخاذ هذه الخطوة التي من شأنها أن تفتح آفاقًا أوسع أمام تنشيط الاقتصاد وجذب الاستثمارات، وتعزز اندماج سورية في الاقتصاد العالمي، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار والازدهار في البلاد.



وجددت الوزارة تأكيد موقف دولة الإمارات الداعم لجميع الجهود المبذولة لتحقيق تطلعات الشعب السوري الشقيق في الأمن والاستقرار، والتعايش السلمي، والتنمية.