شرطة أبوظبي: 15 درهماً يومياً لـ "الحجز الذكي" للمركبات

أفادت القيادة العامة لشرطة أبوظبي عن أن خدمة "الحجز الذكي للمركبات" المخالفة، تتيح للمتعاملين تقديم طلب لإبقاء المركبة المحجوزة في عهدة مالكها وبالموقع الذي يحدده، تيسيراً عليهم وضماناً لراحتهم.

وذكرت أن رسوم الخدمة المقررة للحجز الذكي 15 درهماً عن كل يوم حجز، ويمكن للمتعاملين تقديم الطلبات بكل سهولة عبر منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة "تم" أو من خلال زيارة مراكز الخدمة.

وشرحت أن هذه الخدمة تعتمد على تثبيت جهاز إلكتروني ذكي داخل المركبة المخالفة لضمان عدم تحريكها من المكان المحدد، حيث يقوم الجهاز بإرسال إشارات تنبيهية فورية إلى غرفة المراقبة لتوثيق الحالة في حال مخالفة أي من الاشتراطات .

واشترطت شرطة أبوظبي للاستفادة من خدمة الحجز الذكي ، ارتكاب مركبة المتعامل لمخالفة مرورية تستوجب الحجز، مع ضرورة حضور صاحب العلاقة شخصياً أو من ينوب عنه بموجب وكالة رسمية ، والتوقيع على استمارة إقرار وتعهد اشتراطات الخدمة، وتقديم الهوية الإماراتية.

وتشمل الخدمة جميع أنواع المركبات الخفيفة، الثقيلة، الشاحنات والحافلات، وتغطي معظم المخالفات المرورية، وتتيح للسائقين تحديد المركبة والمخالفات المرتبطة بها ودفع رسوم الخدمة، وبعد ذلك يمكنهم نقل المركبة إلى مركز خدمة المتعاملين لإتمام الإجراءات اللازمة، ليتم تثبيت جهاز الحجز الذكي في المركبة من قبل موظف الخدمة.



